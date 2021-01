Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 4

+ Top - Ferrari Breadvan Hommage - Nederlander bouwt unieke 'bestelbus-Ferrari'

'Top 10: de gaafste shooting brakes ooit', kopten we op maandag. En meteen kunnen we aan dat toplijstje een auto toevoegen: deze Niels van Roij Design Breadvan Hommage. De bijzonder gestileerde Ferrari 550 Maranello is een hommage aan de unieke Ferrari 250 GT SWB Breadvan uit 1962.

+ Top - BMW M5 CS is de krachtigste BMW M ooit gemaakt

Dit is de sterkste en snelste BMW M ooit; de 635 pk sterke BMW M5 CS gaat in 3,0 seconden van stilstand naar 100 km/h. Hij is 70 kilo lichter dan de BMW M5 Competition, maar dat maakt hem nog steeds geen vedergewicht.

+ Top - Woehoe! Tesla heeft in 2020 voor het eerst winst gemaakt

Voor de meeste autofabrikanten was 2020 een rampjaar. Door de wereldwijde coronacrisis storten de verkopen ineen. Maar bij Tesla ging het verbazingwekkend goed. Sterker nog, de elektrische auto's van het Amerikaanse merk vonden zo goed aftrek, dat het bedrijf van Elon Musk zijn eerst winst ooit noteerde.

- Flop - Waarom heeft de nieuwe Tesla Model S zo'n stom stuur?

De Tesla Model S is negen jaar oud. Een gewone autofabrikant zou hem al lang hebben vervangen, maar Tesla is geen gewone autofabrikant. Dus krijgt de Model S gewoon nóg een facelift. Eentje die vooral in het interieur ingrijpend is.

- Flop - Automerken stop hiermee! Dit zijn onze zes grootste ergernissen

Vroeger was alles beter. Misschien geldt dat ook voor auto’s, want in 2020 had de auto-industrie een paar domme ideeën. Hier zijn onze zes grootste ergernissen. Met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de automerken om hier in 2021 mee te stoppen.

- Flop - Coronarellen en vandalisme: welke schade aan je auto is verzekerd?

De materiële schade door de coronarellen van de afgelopen dagen loopt tot in de honderdduizenden euro’s per dag. Niet al die schade is verzekerd. In hoeverre de slachtoffers van coronavandalisme kunnen rekenen op schadevergoedingen is afhankelijk van de verzekeringen die ze hebben afgesloten.