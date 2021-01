'Lichtgewicht' BMW M5 CS weegt nog altijd 1900 kilo

Even vergelijken, want de BMW M5 is er nu in drie smaken. Je hebt de BMW M5, die 600 pk en 750 Nm uit een 4,4-liter twinturbo V8 haalt. En je hebt de BMW M5 Competition, met 625 pk (bij een gelijkblijvend koppel). De BMW M5 CS voegt daar nog 10 pk aan toe en komt tot 635 pk. Wat doet dat voor de acceleratiecijfers? De M5 zit in 3,4 seconden op 100 km/h, de Competition is 0,1 seconde sneller en de CS blitzt ze allebei voorbij met een indrukwekkende sprinttijd van 3,0 seconden. Zijn topsnelheid ligt op 305 km/h (begrensd).

BMW M5 CS met vierwielaandrijving én achterwielaandrijving

Net als alle andere M5's, heeft de BMW M5 CS een 4,4-liter twinturbo V8 aan boord, die is gekoppeld aan een achttraps transmissie met dubbele koppeling. De aandrijfkrachten gaan naar alle vier wielen, maar de M5 heeft ook een 2WD-modus, waarbij alleen de achterwielen van power worden voorzien. Je hebt een BMW M, je wil per slot van rekening wel een potje kunnen driften (op een afgesloten circuit, niet op de openbare weg, zeggen we er maar even bij).

BMW schaafde 70 kilogram van het wagengewicht af

Zoals gezegd, BMW heeft de nodige kilo's van de M5 afgeschaafd (70 kilo), maar dat maakt hem nog steeds tot een zware jongen (1900 kilo). Het aangepaste onderstel heeft dan ook flink wat werk om de M5 CS in het spoor te houden. In vergelijking met de M5 en M5 Competition staat de M5 CS iets lager op zijn wielen. Hij staat voor en achter op 20-inch lichtmetalen wielen, die in een goudkleur zijn uitgevoerd en fraai combineren met de matgroene lak van de auto.

Goudkleurige details, net als de BMW M8 First Edition

Je kunt de BMW M5 CS herkennen aan zijn goudkleurige exterieurdetails en zijn gele koplampen (de BMW M8 Competition First Edition had die ook). Zijn motorkap, frontsplitter, spiegelbehuizingen, achterspoiler en achterdiffuser zijn gemaakt van met koolstof versterkte kunststof (CFRP), wat een deel van de gewichtsbesparing verklaart. De M5 CS wordt standaard geleverd met koolstofkeramische remmen en een roestvrijstalen sportuitlaat.

Zo'n 50.000 euro duurder dan de BMW M5 Competition

Interessant is dat de BMW M5 CS geen vijfzitter is, maar een vierzitter. Achterin heeft BMW twee individuele zitplaatsen neergezet (dus geen achterbank). De bestuurder en voorpassagier zitten op M Carbon-sportstoelen met rode accenten. Hier en daar vind je natuurlijk de nodige CS-logo's, maar op de hoofdsteunen is een heel ander embleem te vinden. Daar prijkt een afbeelding van de legendarische Nordschleife. Wat betaal je daarvoor? BMW wil precies 224.523 euro voor de M5 CS hebben. En daarmee is hij 50.000 euro duurder dan de M5 Competition.