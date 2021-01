Ferrari Breadvan Hommage - Nederlander bouwt unieke 'bestelbus-Ferrari'

Ferrari maakt imposante sportwagens, maar is soms een buitengewoon pietluttig en onsympathiek merk, dat zelfs goede doelen voor de rechter sleept als het om merkrechten gaat. Het zal de reden zijn dat Niels van Roij Design zich in allerlei bochten moet wringen om het woord 'Ferrari' in zijn persbericht niet te noemen. En dus lezen we dat de Breadvan Hommage is gebaseerd op "een Italiaanse V12 gran turismo coupé" (Ferrari 550 Maranello) en een hommage brengt aan de "'62 Breadvan" (Ferrari 250 GT SWB Breadvan).

Ferrari 550 Maranello met Pontiac-neus

Dat de Breadvan Hommage in de basis een Ferrari 550 Maranello is, kun je vooral zien aan de lijn van de lange, slanke neus en de voorste raamstijl. Daarachter daalt de daklijn van de auto niet, maar is hij horizontaal doorgetrokken tot aan een recht afgekapte achterzijde. De neus van de Ferrari doet wat Pontiac-achtig aan, maar grijpt in feite terug op de voorzijde van de originele Breadvan, met zijn twee prominente luchtinlaten. Het glazen koepeltje op de motorkap - met daaronder zichtbaar de motor - komt eveneens van het grote voorbeeld.

De klok zegt: 'wie kan het schelen'

Het interieur van de Breadvan Hommage is duidelijk afkomstig van de 550 Maranello, maar is door Niels van Roij Design danig opgewaardeerd. Er is kwistig gebruikgemaakt van blauw alcantara, zwart leer, koolstofvezel en aluminium. Alle zeven wijzerplaten op het dashboard hebben een zilveren inleg. Op het kleine klokje valt te lezen: 'che importa', wat Italiaans is voor 'wie kan het schelen'. Achter de twee stoelen bevindt zich nu een grote bagageruimte.

Niels van Roij Design maakt bijzondere one-offs

Voor wie de naam Niels van Roij Design weinig zegt: het bedrijf van de Nederlander heeft al een aantal bijzondere creaties op zijn naam staan. Zo zullen de meeste van jullie de Tesla Model S Shooting Brake wel kennen (de auto staat op het moment van schrijven te koop). In maart vorig jaar onthulde Niels van Roij Design de Adventum Coupé (een tweedeursversie van de Range Rover) en in de zomer zagen we de Silver Spectre Shooting Brake voorbij komen (een 'stationwagon' van Rolls-Royce).

De inspiratie achter de Ferrari Breadvan Hommage

De Ferrari 250 GT SWB Breadvan - de inspiratie achter de Niels van Roij Design Breadvan Hommage - is een one-off op basis van een 250 GT SWB. Hij werd ontwikkeld door Giotto Bizzarrini in opdracht van Scuderia Serenissima. Dat raceteam was op zoek naar een auto die het op Le Mans kon opnemen tegen de toen net nieuwe Ferrari 250 GTO. Teameigenaar Giovanni Volpi wilde eigenlijk een paar GTO's kopen, maar Enzo Ferrari stak daar persoonlijk een stokje voor, nadat hij erachter was gekomen dat een aantal van zijn beste medewerkers was overstapt naar Volpi's team.

Originele Breadvan was beter dan Ferrari 250 GTO

Als basis voor de Breadvan diende de 250 GT SWB Competition met het chassisnummer 2819 GT. Die auto werd in 1961 tweede in de Tour de France Automobile en werd door Volpi van coureur Olivier Gendebien gekocht. Bizzarrini – die bij Ferrari aan de 250 GTO had gewerkt – plaatste de 286 pk sterke V12 van de 250 GT lager en verder naar achteren in het chassis en verlengde de carrosserie voor een nog lagere cW-waarde dan de 250 GTO had. Bovendien was de Breadvan een stuk lichter dan zijn tegenstrever.

Ferrari Breadvan viel uit tijdens 24 uur van Le Mans

Meteen al tijdens z'n eerste optreden - de 24 uur van Le Mans van 1962 - deed de Breadvan het beter dan de Ferrari's van Enzo. Helaas viel de unieke racewagen na vier uur uit met een kapotte aandrijfas. Daarna zou de Breadvan nooit meer op het Circuit de la Sarthe in actie komen (als we de historische races van de afgelopen decennia niet meerekenen). Zijn beste resultaten behaalde de Beradvan in de Guards Trophy op Brands Hatch (eerste plaats) en de heuvelklim van Ollon-Villars (eerste plaats).