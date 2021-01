Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 3

+ Plus - Komt de gekste Volkswagen Polo ooit terug?

De Polo Harlekin was ruim 25 jaar geleden niet gepland als productiemodel, maar op veler verzoek kwam-ie er toch. De Nederlandse Volkswagen-importeur brengt nu een eenmalig eerbetoon aan de oude clown. Maar wie weet wat er gebeurt als er genoeg belangstellenden zijn.

+ Plus - Nieuwe Nissan Qashqai rijdt op stroom, maar je tankt benzine

Binnenkort wordt de nieuwe Nissan Qashqai onthuld. De populaire suv krijgt ‘gewoon’ een benzinemotor onder de motorkap, maar je kunt ook een elektrische versie bestellen: de Qashqai e-Power. Het gekke is: je hoeft ‘m niet op te laden. Deze elektrische auto lust benzine.

+ Plus - Waarom de elektrische Mercedes EQA maar 2000 euro duurder is dan de GLA

Elektrische auto's zijn veel duurder dan vergelijkbare brandstofmodellen. Maar dat geldt niet in het geval van de Mercedes EQA. De compacte, elektrische crossover is slechts 2000 euro duurder dan de even grote Mercedes GLA.

- Min - Heb je een van deze 10 auto's? Autodieven staan ervoor in de rij

Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 4,7 procent gedaald. De top drie meest gestolen modellen bleef gelijk: op één staat de Volkswagen Golf, gevolgd door de Volkswagen Polo en Fiat 500. Welke staan er nog meer in de top 10?

- Min - Spyker is failliet! Wil iemand van jullie de merknaam kopen?

Agendanieuws, noemen we dit. Want je kon er natuurlijk je horloge op gelijk zetten dat Spyker weer failliet zou gaan. De met veel tamtam aangekondigde wederopstanding is op niets uitgelopen. Na Spyker Events, Spyker Services is nu ook Spyker NV bankroet.

- Min - Dronken bestuurders krijgen sleutelhanger met naam dood kind

Als je moet blazen en je hebt niet gedronken, krijg je een Bob-sleutelhanger als beloning. In België hebben ze echter nog iets anders bedacht om beschonken autorijden tegen te gaan. Want als je komend weekend wordt gepakt met te veel drank op achter het stuur, dan krijg je van de politie een heel andere sleutelhanger. Eentje met de naam van een verongelukt kind erop.