Dit Dafje ging tien keer over de kop

Bij de sluiting van de veiling op 18 januari bedroeg de totale opbrengst 156.240 euro. Het minst gewild was een Daf 33 sedan uit 1971. Het witte autootje met het rode dak ziet er inderdaad een beetje verkreukeld uit.



Na 36 biedingen werd hij afgehamerd op 3200 euro. Dat klinkt niet geweldig, maar het is nog altijd meer dan de 2500 euro (5575 gulden) die 'de eeuwig jonge 33' vijftig jaar terug nieuw kostte.

Daf 750 tien keer over de kop

Het topstuk van de verzameling - in elk geval qua opbrengst - was een bijna 58 jaar oude Daf 750. In 1963 betaalde de eerste eigenaar zo'n 4400 gulden (ca. 2000 euro) voor dit blauwe karretje met zijn pientere pookje.



Na een online veiling-battle met 83 bieders, ging hij weg voor 17.500 euro. Daar komen de veilingkosten nog bij. De kersverse koper betaalt alles bij elkaar dus ongeveer tien keer zoveel als de eerste eigenaar in 1963 ... Wat opbrengst betreft was een grijze Daf Daffodil 750 uit 1963 een goede tweede. Het hoogste bod op deze extra luxe uitgevoerde Daf was 13.600 euro.



Coupeetjes populair

Van de 'jongere' Daf-modellen brachten twee rode coupés de hoogste prijzen op. Een Daf 55 Coupé uit 1972 ging weg voor 9000 euro. Hij werd op de voet gevolgd door een rode Daf 66 1300 Marathon Coupé (8800 euro) en een gele Daf 55 Coupé (8200 euro).

Ondanks zijn wat geschonden laklaag, bracht de zeldzame Daf Kalmar-bestelbus een respectabele 7700 euro op. Een vroege Daf 44 werd afgehamerd op ruim 4000 euro. Spijt dat je niet hebt meegeboden? Gelukkig zijn de foto's er nog ...