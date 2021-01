Dronken bestuurders krijgen sleutelhanger met naam verongelukt kind

De sleutelhanger is een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen en het Belgische verkeersinstituut Vias. Het kleinood wordt uitgereikt door de politie aan bestuurders die worden gepakt met drank op. Er zijn acht verschillende sleutelhangers, met de namen Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina en Timmy erop.

Luisteren naar het verhaal achter de naam

Het zijn de namen van kinderen die omkwamen bij een ongeluk, dat werd veroorzaakt door een automobilist onder invloed. En als je als beschonken bestuurder een van de sleutelhangers krijgt, moet je ook meteen luisteren naar het verschrikkelijke verhaal achter de naam op die van jou.

Axelle was 3,5 jaar toen ze werd aangereden

Zoals het verhaal van Axelle, die 3,5 jaar oud was toen ze in 2015 werd aangereden door een dronken automobilist. "Ze liep samen met haar moeder hand in hand over het voetpad", vertelt haar oma op de website Nonbob.be. "De chauffeur heeft de controle over het stuur verloren en hen aangereden. Ze zijn meer dan 35 meter door de lucht geslingerd. Axelle was op slag dood. Haar moeder raakte eerst in een coma."

Sleutelhanger blijft langer hangen dan boete

"We hopen dat de confronterende sleutelhangers langer zullen blijven hangen dan een boete of een rijverbod", zegt een woordvoerder van Ouders van Verongelukte Kinderen en Vias. De bestuurders die een sleutelhanger krijgen, kunnen ze later omruilen voor een online cursus bij Vias, waarbij wordt ingegaan op de gevolgen van alcohol op rijgedrag.

Een op de vijf ongelukken te wijten aan alcohol

In België is een op de vijf verkeersongevallen te wijten aan alcohol. In Nederland is 12 tot 23 procent van de verkeersdoden het gevolg van een bestuurder onder invloed. Dat komt overeen met ongeveer 75 tot 140 doden per jaar. Het risico op een ongeluk is vier keer (!) groter als je 1 promille alcohol in je bloed hebt (3/4 glazen voor een vrouw, 5 glazen voor een man).