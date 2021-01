De Mercedes GLA 180 is er vanaf 48.037 euro. En voor de Mercedes EQA 250 hoef je 'maar' 49.995 euro te betalen. Nog steeds een klap geld natuurlijk, maar in vergelijking met de brandstofuitvoeringen van de GLA is de EQA uitstekend geprijsd. Zeker omdat in het algemeen elektrische auto's een stuk duurder zijn dan hun conventionele broers. De EQA maakt dan ook gebruik van de bestaande GLA-architectuur. Mercedes noemt de auto "een uitstekend compromis […] tussen prestaties, kosten en ontwikkelingstijd."



Mercedes EQA heeft duidelijk GLA-trekjes

Afijn, de Mercedes EQA dus … Hij is de derde elektrische auto in het leveringsprogramma van Mercedes-Benz, naast de Mercedes EQC en Mercedes EQV. De EQA heeft duidelijk trekjes van de GLA, maar onderscheidt zich met een gesloten 'grille', Mercedes A-klasse-achtige koplampen, en een lichtbalk over de kofferklep (zoveel elektrische auto's hebben dat, het lijkt wel verplicht). Het interieur van de Mercedes EQA komt grotendeels overeen met dat van de Mercedes GLA.

Actieradius van maximaal 426 kilometer

Het eerste EQA-model dat op de markt komt, is de EQA 250. Op de vooras ligt een elektromotor met 190 pk en 375 Nm, die wordt gevoed door een 66,5-kWh batterij. Volgens Mercedes ligt de WLTP-actieradius op maximaal 426 kilometer. Op termijn komen er sterkere, vierwielaangedreven varianten van de EQA (tot 272 pk) met een grotere actieradius (ruim 500 kilometer). De topsnelheid van de EQA 250 is 160 km/h. Hij gaat in net geen 9 seconden naar 100 km/h.

In 30 minuten naar 80 procent laadniveau

De Mercedes EQA kan met maximaal 100 kW worden opgeladen. In het ideale geval is het batterijpakket dan in zo'n 30 minuten van 10 procent tot 80 procent laadniveau bij te laden. Als je de EQA aan een wallbox hangt (11 kW), dan duurt het 5 uur en 45 minuten om de accu helemaal vol te krijgen.

Hoe zit het met de bijtelling voor de EQA?

Met een vanafprijs van 49.995 euro zit de Mercedes EQA redelijk goed voor de bijtelling. In 2021 geldt een lage bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro. Daarboven ligt het bijtellingspercentage gewoon op 22 procent. Standaard is de EQA uitgerust met onder meer een warmtepomp (om het interieur op een efficiënte manier te verwarmen), een MBUX-infotainmentsysteem, een actieve spoor- en remassistent, en led-koplampen.

Elektrische modellenoffensief van Mercedes

De Mercedes EQA komt in het voorjaar op de markt. Hij is de eerste in een reeks nieuwe, elektrische modellen van Mercedes. Dit jaar krijgen we de Mercedes EQB, EQE en EQS te zien. In 2022 is het de beurt aan de EQE SUV en EQS SUV, die beide in de Verenigde Staten worden gebouwd.