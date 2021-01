Heb je een van deze 10 auto's? Autodieven staan ervoor in de rij

Heeft het coronavirus invloed gehad op het aantal autodiefstallen? Dat is moeilijk te zeggen. In 2020 zijn 4,7 procent minder auto's gestolen dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Komt dat door het vele thuiswerken van mensen? Feit is dat het aantal woninginbraken daardoor met zo'n 20 procent naar beneden is gegaan.

Aantal gestolen auto's daalt al decennia

Nou gaat het met autodiefstallen al jaren de goede kant op. In de jaren negentig werden nog zo'n 30.000 auto's per jaar gestolen; in 2010 lag dat aantal al op 14.450. Sindsdien is het diefstalcijfer met meer dan 50 procent gedaald naar iets boven de 7000 auto's per jaar.

In 2020 waren dit de meest gestolen auto's:

Volkswagen Golf Volkswagen Polo Fiat 500 Renault Clio Toyota RAV4 BMW 3-serie Renault Captur Toyota C-HR Ford Focus Mazda CX-5



De populariteit van de Volkswagen Golf en Volkswagen Polo valt gemakkelijk te verklaren. Bijna ieder jaar komen ze in de top 10 best verkochte auto's voor. Er rijden er veel van rond, dus worden ze vaak gestolen. Opvallend is de positie van de Toyota RAV4, Renault Captur, Toyota C-HR en Mazda CX-5. Die laat de groeiende populariteit van suv's zien (vorig jaar stonden ze niet in de top 10).

Auto's met keyless entry zijn populair bij dieven

Volgens Interpolis zijn er andere opvallende zaken. Zo blijken auto's met keyless entry populair te zijn bij het dievengilde. In vergelijking met andere auto's lopen ze een twee keer zo grote kans op gestolen te worden. Er komen dan ook strengere regels voor keyless entry-systemen aan.

Range Rover vaak slachtoffer van autodiefstal

Verder is het interessant dat in de oostelijke provincies Duitse auto's vaker worden gestolen (die verdwijnen naar Oost-Europa), terwijl langs de grens met België ook Franse auto's moeten vrezen voor diefstal. Ben je de gelukkige eigenaar van een Range Rover en woon je in Amsterdam? Wee je gebeente! In de hoofdstad wordt één op de vijf Range Rovers gejat.

Hoe diefstalgevoelig is jouw auto?

Wil je weten hoe diefstalgevoelig jouw eigen auto is? Als je op de AutodiefstalBarometer van Interpolis je kenteken invoert en je postcode, dan komt er een risico-inschatting uit op een schaal van één tot tien. Ook kun je zien hoeveel auto's er in jouw omgeving zijn gestolen en hoe vaak jouw autotype in Nederland het slachtoffer is van diefstal.