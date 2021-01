Met deze sportieve Skoda Octavia RS iV haal je 1 op 91! Zeggen ze ...

Skoda stelde de Octavia RS iV al in maart 2020 voor. Het leek er lange tijd op dat de sportieve plug-in hybride niet op de Nederlandse markt zou komen, maar de Skoda-importeur heeft nu de knoop doorgehakt. De Skoda Octavia RS iV en Octavia RS iV Combi zijn per vandaag te bestellen en kosten respectievelijk 42.390 en 43.790 euro.

Stekkerhybride met 245 pk en 250 Nm

De letters RS achter de typenaam Octavia scheppen verwachtingen. En die maakt de Skoda waar. Zijn stekkerhybride-aandrijflijn mixt een 1,4-liter turbobenzinemotor met een elektromotor en een automatische DSG-transmissie. Het gecombineerde vermogen van het geheel is 245 pk bij een maximumkoppel van 250 Nm.

Op naar een topsnelheid van 225 km/h

Geef je niets om een zo laag mogelijk verbruik, dan kun je iedere sprint naar 100 km/h in 7,3 seconden afleggen. Als de wereldwijde coronacrisis voorbij is, ligt de Duitse autobahn weer voor je open, waar je de topsnelheid van 225 km/h kunt uitproberen. Dankzij de 13-kWh batterij van de Octavia RS iV is er een elektrische actieradius van maximaal 60 kilometer beschikbaar.

Skoda Octavia RS iS in elektromodus

Mensen die niet al te ver van hun werk wonen, kunnen de dagelijkse forensenkilometers dus benzineverbruikloos afleggen. Maar toch, een Skoda Octavia RS koop je natuurlijk niet om alleen in elektromodus te gebruiken, anders worden die 245 paarden voorin maar lui. En dus haal je het opgegeven verbruik van 1 op 90,9 waarschijnlijk nooit. Maar het is mooi om te weten dat het kan (in theorie).

Sportieve aankleding, zowel binnen als buiten

Voor de nodige street cred is de Skoda Octavia RS iV aangekleed met een prominente zwarte spijltjesgrille, een setje agressief ogende (nep)luchtinlaten, en een subtiele spoilerlip op de kofferklep. Het interieur is uiteraard ook sportief aangekleed, met sportstoelen, een dashboard met accenten in koolstofvezellook, en kleurrijke stiksels.