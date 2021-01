Coronacrisis - Zo weinig brandstof werd er in 2020 getankt

Dat valt mee. Althans, wij hadden verwacht dat het aantal getankte liters in 2020 nog veel lager uit zou vallen. De BOVAG heeft naar de meest recente CBS-cijfers gekeken (tot en met oktober) en concludeert dat er vorig jaar ruim 1,4 miljard liter brandstof is getankt. Dat is 12 procent minder in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

April was de slechtste maand

De verkoop van LPG is marginaal, maar ging wel het hardst onderuit (min 15 procent naar 170 miljoen liter). De verkoop van benzine en diesel daalde respectievelijk met 13,5 procent (naar 4,1 miljard liter) en 11 procent (naar 5,8 miljard liter). April was de slechtste maand voor de brandstofbranche. Er werd toen 818 miljoen liter getankt, terwijl dat in april 2019 meer dan 1,2 miljard liter was.

'Slechts' 12 miljard liter brandstof

In een normaal jaar wordt er iedere maand meer dan 1 miljard liter aan benzine, diesel en LPG verkocht. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020, was dat alleen nog maar in juli, september en oktober het geval. Het jaartotaal over 2020 zal waarschijnlijk op net geen 12 miljard liter uitkomen, en dat is het laagste niveau in dertig jaar.