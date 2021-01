Aankooptips BMW 3-serie occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Volgens velen was de in 1998 geïntroduceerde BMW E46 de beste, fijnste en meest degelijke 3-serie ooit. Aan de E90 de zware taak om die publiekslieveling te doen vergeten. Opvallend genoeg was het niet Chris Bangle - de hoofdontwerper achter de omstreden 7-serie (E65) en 5-serie (E60) - die het design van de E90 voor zijn rekening nam. Die schone taak had BMW neergelegd bij de Japanner Joji Nagashima, die ook de 5-serie van de E39-generatie had getekend. Hoewel de E90 duidelijk verwantschap toont met zijn grotere Bangle-broers, is hij aan de buitenkant wat minder uitgesproken - in 2005 tot opluchting van veel E46-fans.

Verkocht de BMW 3-serie E90/E91 een beetje?

Sinds jaar en dag was de 3-serie de bestverkochte BMW. De E90 kwam in Nederland nooit aan de aantallen van zijn voorganger, maar dat is deels te wijten aan de kredietcrisis die in het najaar van 2008 toesloeg. In ruim zeven jaar tijd wisten de Nederlandse dealers een kleine 40.000 exemplaren van alle E90-varianten te slijten. Dat waren voornamelijk sedans en Tourings, de Coupé en de Cabriolet (voor het eerst met stalen vouwdak) werden veel minder goed verkocht. Zijn all time high vierde de E90 in 2008 met zo'n 6500 verkochte exemplaren. In de laatste twee jaar van zijn carrière bleef deze Dreier steken op zo'n 4500 stuks.

Welke varianten zijn er van de BMW 3-serie E90/E91?

Omdat de occasionmarkt zich vooral beweegt rond de sedan en de Touring, laten we de Coupé (E92) en de Cabriolet (E93) hier buiten beschouwing. Motorisch was de variatie in het aanbod nog veel groter dan op carrosseriegebied. BMW leverde de E90/E91 met viercilinder en zescilinder lijnmotoren en voor het eerst ook met een V8. Die laatste was voorbehouden aan de M3, die in 2008 het levenslicht zag. Ondanks zijn acht cilinders en zijn inhoud van vier liter, was deze topmotor 15 kg lichter dan de 3,2-liter zes-in-lijn van de vorige M3. Toch nam BMW bij de volgende generatie M3 alweer afscheid van de achtcilinder. Ondanks BMW's ijzersterke reputatie als bouwer van fijne zescilinders, waren in ons land vooral de viercilinders populair. Veel 3-series werden als zakelijke kilometervreter ingezet en hebben een dieselmotor onder de kap. De 325i, 330i, 335i en 330d waren ook te koop met vierwielaandrijving.

Wat zijn de zwakke punten van de BMW 3-serie E90/E91?

De vanaf eind 2007 geleverde viercilinder dieselmotoren (motorcode N47) in de 316d, 318d en 320d kennen een structureel probleem met de distributie. Dit maakt zich aanvankelijk kenbaar door een ratelend geluid. Wie hier geen acht op slaat, loopt het risico dat de distributieketting een tandje overslaat of breekt. Het gevolg: defecte kleppen, zuigers of zelfs drijfstangen, en vrijwel zeker een economisch total loss. Een preventieve reparatie is mogelijk, maar kost algauw een kleine 2000 euro. Check daarom vóór aanschaf van een BMW met N47-diesel of de complete distributieset is vervangen.

Defecte of verstopte EGR-kleppen en roetfilters komen bij alle diesels veelvuldig voor, evenals problemen met losrakende wervelkleppen in het inlaatspruitstuk, die in het ergste geval de motor in vliegen en deze vanbinnen opeten. In veel gevallen zijn de wervelkleppen preventief verwijderd. Voor een nieuw roetfilter ben je zomaar 1500 euro kwijt. En alsof dat nog niet genoeg dieselellende is, kampt de 320d meer dan eens met een defecte turbo.

Van de benzinevarianten is de 320 Si (2006-2007) een regelrechte afrader. Zijn aluminium cilindervoeringen scheurden veelvuldig, met ernstige motorschade tot gevolg. Alle benzinemotoren in de E90 hebben nogal eens last van defecte bobines, wat tot gehik en gestotter leidt. Nieuwe bobines (één per cilinder) kosten zo'n 60 euro per stuk. Vanaf zo'n 100.000 kilometer loop je bij de handgeschakelde 3-series het risico op een defect tweemassavliegwiel - een schadepost van minimaal 1000 euro. De N43-benzinemotor (318i en 320i) kent evenals de N47-diesel distributieproblemen, zij het dat ze minder vaak lijken voor te komen.

Hoeveel kost een beetje leuke BMW 3-serie E90/E91?

Elke 3-serie van deze generatie combineert een aangename besturing met sportieve rijeigenschappen. Zo sportief, dat een beetje power wel op zijn plaats is. Om die reden zouden we beginnen bij de 150 pk sterke 320i. De prijzen voor nette exemplaren lopen uiteen van 6000 tot 13.000 euro.

Maar alleen al vanwege het geluid - oké, ook vanwege de pk's - gaat onze voorkeur uit naar een zescilinder. Bij de E90/91 wordt dat een 325i (218 pk), 330i (258-272 pk) of 335i (306 pk). Om de verzekeringspremie en de overige gebruikskosten in de hand te houden, gaan wij voor een 325i - al is een 330i ook niet te versmaden ... Opvallend: een mooie 325i is nauwelijks duurder dan een vergelijkbare 320i. Ook de sedans en Tourings houden elkaar prijstechnisch in evenwicht. Vierwielaangedreven 3-series zijn zwaarder, dorstiger, rijden minder lichtvoetig en zijn technisch gecompliceerder, dus daar bedanken we voor.

Voor de viercilinder diesel zijn we helemaal huiverig. Een zescilinder diesel (325d, 330d, 335d) kun je overwegen als je heel veel kilometers maakt. Alleen dan wegen de vaste lasten op tegen de besparing die je bij elke tankbeurt boekt. En ook niet onbelangrijk: je bent niet in alle Europese stadscentra welkom met deze oudere diesels.

Kijken we naar de uitrusting en de accessoires, dan willen we minimaal het Executive-pakket, gecombineerd met sportstoelen. Die zitten veel fijner dan het standaardmeubilair. Het stevige M Sport-onderstel is niet ieders ding. Sinds de facelift van 2008 oogt de E90/E91 iets frisser en strakker, maar wereldschokkend zijn de verschillen niet.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten?

De geijkte concurrenten van de BMW 3-serie zijn de Mercedes C-klasse en de Audi A4. Maar vlak de Mazda 6 en de Ford Mondeo niet uit - ook dat zijn fijn sturende middenklassers. Met duidelijk meer ruimte bovendien. De Volvo S60/V60 stuurt minder strak en biedt wat meer comfort, maar is vanbinnen nauwelijks groter dan een 3-serie. Een outsider in dit segment is de Lexus IS 250 (2005-2013). Deze oerbetrouwbare Japanner heeft een 208 pk sterke V6 zónder elektrohulpjes onder de kap en, jawel: achterwielaandrijving. Hij is er niet als stationwagon.