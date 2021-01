Finalisten Auto van het Jaar bekend: wat doet de Cupra Formentor daar?

Dit jaar dingen de Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris en Volkswagen ID.3 mee naar de titel. Wij zouden zeggen dat de Volkswagen de beste kans maakt, maar misschien trekken de zestig juryleden uit drieëntwintig Europese landen in maart wel weer een verrassing uit de hoge hoed. In 2014 bijvoorbeeld ging de titel gek genoeg naar de Peugeot 308 in plaats van naar de Tesla Model S.

Alleen Fiat, Land Rover en Volkswagen vernieuwend

Het blijft gissen naar de criteria die de Auto van het Jaar-juryleden hanteren. Van de zeven kandidaten voor 2021 zouden wij zeggen dat er slechts een paar vernieuwende elementen in zich hebben: de Fiat 500, Land Rover Defender en Volkswagen ID.3. De Citroën C4, Skoda Octavia en Toyota Yaris zijn prima auto's, maar springen er niet duidelijk uit. De Cupra Formentor is zo niche. Die hoort eigenlijk niet in de lijst thuis.

Uitslag in maart bekendgemaakt, maar niet in Genève

Hoe dan ook, begin maart zullen we de uitslag horen. Normaal gesproken wordt die bekendgemaakt op de autoshow van Genève, maar die gaat ook in 2021 niet door vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Vorig jaar werd de Peugeot 208 uitgeroepen tot Auto van het Jaar. In 2019 kregen de Jaguar I-Pace en Alpine A110 hetzelfde aantal punten en moest er gekeken worden naar het aantal eerste plaatsen. De Jaguar won.

Fiat recordhouder met negen Auto van het Jaar-titels

De Europese Auto van het Jaar-verkiezing werd voor het eerst gehouden in 1964. Toen won de Rover 2000. Fiat scoorde de meeste titels: negen, met de Fiat 124 (1967), 128 (1970), 127 (1972), Uno (1984), Tipo (1989), Punto (1995), Bravo/Brava (1996), Panda (2004) en 500 (2008). Daarna volgen Renault en Peugeot (zes titels), Ford en Opel (vijf), Volkswagen (vier) en Citroën (drie). De opmerkelijkste winnaar is toch wel de Porsche 928 in 1978.