Na tien jaar is er eindelijk een nieuwe Jeep Grand Cherokee

Het design van de Jeep Grand Cherokee L zagen we eerder op de Jeep Wagoneer Concept, die op zijn beurt inspiratie haalde uit de klassieke Jeep Wagoneer uit de jaren zestig en zeventig. De neus van de Grand Cherokee leunt een heel klein beetje naar voren, en is voorzien van een lage, hoog opgetrokken Jeep-grille, met daarnaast slanke koplampen. De achterzijde van het model is fantasielozer, en volgt duidelijk de Jeep-trend van de laatste jaren.

In de Jeep Grand Cherokee L kun 2400 liter bagage kwijt!

Dat er een letter L achter de typenaam van het nieuwe model staat, is niet voor niets. Deze Jeep Grand Cherokee meet 5,2 meter in de lengte, waarmee hij bijna 40 centimeter langer is dan de vorige Grand Cherokee. In het interieur is plek voor drie zitrijen en 484 - 1330 liter bagage. Als je niet alleen de derde zitrij, maar ook de tweede platgooit, dan is er zelfs genoeg ruimte voor 2400 liter aan koffers, tassen en dozen.

Jeep gebruikt het platform van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio

De Jeep Grand Cherokee L staat op het platform van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio. Hij is in de basis achterwielaangedreven (4WD is uiteraard ook leverbaar) en is te krijgen met een 3,6-liter V6 (294 pk) of een 5,7-liter V8 (362 pk). Beide motoren krijgen standaard een achttraps automaat mee. De Jeep Grand Cherokee L komt dit jaar nog in de Verenigde Staten op de markt, snel gevolg door de Grand Cherokee (zonder L).