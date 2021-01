Het is overigens niet de fabrikant Suzuki die de garantietermijn verlengt, het is Suzuki Nederland. De fabrieksgarantie blijft gewoon 3 jaar, maar de importeur breidt die voor alle nieuwe auto's uit met 3 aanvullende jaren. De garantie op de carrosserie is nog steeds 12 jaar.

Uitgebreide garantie geldt ook voor hybride-onderdelen

Zes jaar Suzuki-garantie geldt voor alle nieuwe auto’s en dus ook voor de nieuwe hybridemodellen: de Swace en de Across. Voor die geldt dat de hybride-specifieke onderdelen, zoals als de gecombineerde startmotor/dynamo (ISG) en de batterij ook onder de nieuwe garantie vallen.



Waar staat Suzuki in de Nederlandse garantietop drie?

Met 6 jaar garantie komt Suzuki met stip op plaats twee binnen in de Nederlandse garantietop drie. Op nummer één staat Kia (waar 7 jaar garantie de standaard is, zo luidt de slogan) en op nummer drie staan Toyota en Lexus, Hyundai, Mitsubishi en Ssangyong. Alleen maar Japanse en Koreaanse merken in de top drie dus. Kom op, Europese fabrikanten! Die garantie van 3 of 4 jaar kan beter.