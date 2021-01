Subsidie elektrische auto alweer op! BOVAG is woedend

Het kabinet wil elektrisch rijden stimuleren. Dat gebeurt al jaren door zakelijke rijders allerlei voordelen te geven, maar sinds vorig jaar kan ook de particulier (een beetje) profiteren. Wie een nieuwe elektrische auto aanschaft, kan 4000 euro subsidie krijgen. Voor een gebruikt exemplaar heeft de overheid een subsidie van 2000 euro klaarliggen.

Subsidiepot was binnen no time leeg

De subsidie blijkt populair. In 2020 was de subsidiepot al na acht dagen leeg. De subsidieaanvragen die daarna binnenkwamen werden doorgeschoven naar 2021, met als resultaat dat er eind december nog maar 1,1 miljoen euro van de 14,4 miljoen euro beschikbaar was. Dus toen het subsidieloket op 4 januari openging, was de pot nog dezelfde dag leeg.

'Je houdt een worst voor en trekt die dan terug'

"Het is te gek voor woorden dat een subsidieregeling die voor een compleet jaar bedoeld was op zou zijn", zegt Tom Huyskens van de BOVAG tegenover het AD. "Het betekent dat iedereen achter het net vist of tot 1 januari 2022 moet wachten. Dit is gewoon jojo-beleid. Je houdt een worstje voor en trekt die dan weer terug."

Tot en met 2025 is 252 miljoen euro beschikbaar

Tot en met 2025 heeft de overheid 252 miljoen euro uitgetrokken voor de subsidies. De bedragen lopen ieder jaar op. In 2020 was er 10 miljoen euro beschikbaar voor particuliere kopers van een nieuwe elektrische auto, dit jaar lag dat op 14,4 miljoen euro, en in 2024 gaat het richting de 40 miljoen euro.

BOVAG trekt aan de bel bij ministerie

"Er is een systeem bedacht om het geld te spreiden, maar dat blijkt niet te werken", aldus Huyskens. De BOVAG vindt dat het kabinet de subsidiebedragen daarom naar voren moet halen en zegt continu aan de bel te trekken bij het ministerie van Economische Zaken. "Het ministerie zegt dat het nou eenmaal zo besloten is", zegt Huyskens. "Laten we hopen dat een nieuw kabinet er anders over denkt."

Subsidie voor tweedehands elektrische auto's

Er zijn geen problemen met de subsidies voor gebruikte elektrische auto's. Dit jaar is er 13,5 miljoen euro beschikbaar en daarvan kunnen particulieren nog volop gebruikmaken. Vorig jaar was de subsidiepot voor tweedehands EV's eind december nog niet eens leeg.