1 - Corona, autorijden en boetes: met hoeveel personen mag je in de auto?

En hoe?! Dit bericht over autorijden en corona is zelfs het allerbest gelezen artikel in de geschiedenis van Autowereld.com. Jammer dat het nou niet een bericht over een iets positiever onderwerp was ...

2 - Waarom goedkope Duitse benzine duur kan uitpakken

Hoe maak je een verhaal over hogere Duitse verkeersboetes spannend? Collega Gert Wegman weet het kennelijk, want dit verhaal ging sky high. Net als - zo hebben jullie kunnen lezen - de Duitse boetes.

3 - Waarom verkoopt Honda zo slecht?

Jullie houden van Honda! Die conclusie trekken wij uit de verbazingwekkende populariteit van dit verhaal. Maar als jullie dan zo van Honda houden, waarom kopen jullie de auto's van het merk dan niet?

4 - Productie stilgelegd - Niemand wil meer een Tesla Model S of Model X

Zou dit een gevalletje leedvermaak zijn? Zo van 'haha, zie die fabrikant voor bijtellingsprofiteurs eens keihard op z'n neus gaan!' Want jullie wilden maar wat graag lezen over de productiestop van de Tesla Model S en Model X.

5 - Dit is waarom de Skoda Octavia 6000 euro goedkoper wordt

Wat zijn jullie toch een stelletje typische Nederlanders! Zetten we het woord 'goedkoper' in de kop, lezen jullie het bericht met zijn tienduizenden. Maar de grote vraag is nu natuurlijk: hebben jullie ook een Skoda Octavia gekocht?

6 - Gevonden bij verlaten dealer: Ferrari 575 Superamerica, Porsche Carrera GT

Dit soort 'schuurvondsten' zijn altijd fascinerend. Want wie vergeet er nou twee zeldzame supersportwagens in een verlaten dealerpand? En als je zo'n Ferrari 575 Superamerica en Porsche Carrera GT dan vindt, mag je ze dan houden?

7 - Zoveel capaciteit verliest de accu van de Tesla Model 3 na 60.000 kilometer

Hoe houdt de batterij van een elektrische auto zich na enkele jaren en tienduizenden kilometers? Collega Bart Smakman - onze eigen elektro-expert - schreef er een bericht over, dat jullie met graagte lazen.

8 - Waarom je altijd bezwaar moet aantekenen bij bekeuringen

Wij wisten het ook niet, maar kennelijk is er met 33 procent van alle uitgeschreven verkeersboetes iets niet in de haak. En dus, zo schreven wij, moet je altijd bezwaar aantekenen als je een bekeuring krijgt.

9 - Zo legt Duitsland de kopers van elektrische auto's en stekkerhybrides in de watten

Voorheen kostten elektrische auto's in Duitsland ongeveer hetzelfde als in Nederland, maar nu niet meer. Want sinds dit jaar worden EV's bij onze oosterburen plat gesubsidieerd.

10 - Is de Toyota Yaris Cross het wachten waard?

Kennelijk wel, want jullie zaten met z'n allen al klaar achter de computer toen wij dit bericht publiceerden. Hoe de Toyota Yaris Cross rijdt, moeten we jullie overigens schuldig blijven. De auto is er nog niet.