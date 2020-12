Top 10 - De meest bekeken auto's op Autowereld.com in 2020

1 - Tesla Model 3

Maar natuurlijk staat de Tesla Model 3 bovenaan. In 2019 en 2020 heeft Tesla er zo'n 35.000 aan Nederlandse leaserijders afgeleverd. We zijn benieuwd of dat succesverhaal volgend jaar nog steeds doorgaat, want de Polestar 2 lijkt de nieuwste zakelijke lieveling te worden.

2 - Tesla Model X

Deze begrijpen we minder. Tesla's gevleugelde suv was eigenlijk alleen in 2017 en 2018 populair. Daarna zakten de verkopen van de loodzware (en behoorlijk dure) Model X fors in. Dit jaar werden er tot nu toe tweehonderd exemplaren op kenteken gezet.

3 - Tesla Model S

We schreven het vorige week: Tesla heeft de productie van de Model S en Model X voor een paar weken stilgelegd, want de vraag naar de twee duurste modellen is zo goed als opgedroogd. En dat zien we in Nederland ook. Dit jaar wist Tesla hier 186 Model S'en te slijten.

4 - Lamborghini Urus

Hoe zou dit komen? Staat de Lamborghini Urus op plek vier in onze meest gezochte top tien omdat Youtuber Enzo Knol er een heeft? Misschien zijn onze bezoekers benieuwd naar de prijs van de nieuwe 'Rambo Lambo', die begint boven de … slik … 285.000 euro.

5 - Porsche Taycan

Wij reden dit jaar twee keer met de Porsche Taycan: met de Taycan 4S en met de Taycan Turbo S. En wij raakten op slag verliefd. De Taycan is hét bewijs dat een elektrische auto een echte Porsche kan zijn. Staatsloterij-jackpot, kom maar op. Want wij kopen er een Porsche Taycan van.

6 - Mercedes-Maybach S-klasse

Deze snappen we niet. Waarom hebben jullie massaal op 'Mercedes-Maybach S-klasse' gezocht? De overtreffende trap van de Mercedes S-klasse heeft immers niet het cachet van een Bentley of Rolls-Royce. Of komt het door dat liedje van zangeres Lorde: Royals?

7 - Peugeot 3008

Peugeot gaf de populaire 3008 dit jaar een facelift, waarbij de compacte suv die typische dagrijverlichting van de 208 en 508 meekreeg. Reken op termijn ook op de komst van een volledig elektrische e-3008-variant.

8 - Bentley Continental GT

Ontzettend fijne auto, zo'n Bentley Continental GT. Wij reden vorig jaar in de open versie en kregen dit jaar van Bentley een Flying Spur mee. Ultiem comfort, verpakt in een chique koets met soms iets te veel glimmers. Gelukkig kun je die ook afbestellen.

9 - Volvo XC40

Compacte suv's zijn razend populair. En aangezien Nederland ook nog een Volvo-land is, is het logisch dat de XC40 niet is aan te slepen. We zijn benieuwd wat de volledig elektrische Volvo XC40 P8 Recharge gaat doen, want wij vinden hem de beste XC40.

10 - Lamborghini Aventador

Niet voor muurbloempjes. Als je in een Lamborghini Aventador onderweg bent, kun je simpelweg niet anoniem door het verkeer. De 'gewone' Aventador is opvallend, maar de knettergekke Aventador SV en Aventador SVJ doen daar gerust nog een paar flinke scheppen bovenop.