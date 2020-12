'I pity the fool' die niet deze officiële A-team-bus koopt!

Even voor de kids: The A-Team was een wereldwijd populaire actieserie uit de jaren tachtig. Hannibal, Face, B.A. en Murdock - de hoofdpersonen -zijn Amerikaanse soldaten die op de vlucht zijn, omdat ze zijn veroordeeld voor een misdaad die ze niet hebben begaan. In de serie werken ze als huursoldaten, alleen zien we ze nooit geld van iemand accepteren.

Het moment dat The A-Team aan het sleutelen sloeg

Iedere aflevering helpen de heren namelijk iemand die bijvoorbeeld door criminelen wordt afgeperst, of het slachtoffer is van ander onrecht. Als kind zat je altijd te wachten op het moment dat de A-Team aan het sleutelen sloeg. Dan maakten ze uit een oude heftruck, wat metalen platen, en een paar conservenblikken een geïmproviseerde tank met spijkerbommen, of iets dergelijks.

Er werd geschoten, maar er ging nooit iemand dood

En oh, wat werd er geschoten in The A-Team, maar er ging nooit iemand dood. Sterker nog, er werd nooit iemand geraakt als dat voor het plot niet nodig was. En als er een auto door een explosie over de kop sloeg (daar gebruikten ze altijd hetzelfde shot voor), dan zag je de slechteriken daarna nog even ongedeerd uitstappen.

Nee, het bekende A-Team-busje is niet zwart en rood

Ontzettend bekend is natuurlijk de GMC Vandura van B.A. (gespeeld door de worstelaar Mr. T). Veel mensen denken dat het Amerikaanse busje zwart met rood is, maar dat komt waarschijnlijk door de slechte televisies van toen. Het beroemde A-Team-busje is zwart aan de onderkant en grijs aan de bovenkant, met een rode streep ertussen.

Een van zes officiële promotiebusjes uit de jaren tachtig

Dit exemplaar - dat op 23 januari wordt geveild - heeft niet in de televisieserie meegespeeld, maar is door Universal Studios gebruikt. Hij is een van zes officiële A-Team-busjes, die van 1983 tot 1987 door heel de Verenigde Staten en Canada werden ingezet om de serie te promoten. Zoals je op de foto's kunt zien, hangen er zelfs wapens in de cabine. Kun je je favoriete serie van vroeger naspelen.