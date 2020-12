Serious Request: De Bugatti La Voiture Noire gaat het Glazen Huis in

Bij ons in de stad hangen er wat lichtjes aan de lantaarnpalen, en dat is het wel zo'n beetje. Molsheim doet dat beter, met een jaarlijkse kerstmarkt, die dit jaar helaas niet door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Om de pijn voor de Franse stad wat te verzachten, heeft Bugatti in zijn thuisbasis voor een wel heel bijzondere kerstversiering gezorgd.

Bugatti La Voiture Noire naast de kerstboom

Naast de kerstboom in het centrum van Molsheim staat een afgesloten glazen container met daarin de enige echte Bugatti La Voiture Noire. Hoewel, dat is niet helemaal waar. De enige echte Bugatti La Voiture Noire is verkocht voor 11 miljoen euro, exclusief belastingen. De auto in de container is het studiemodel dat vorig jaar debuteerde op de autoshow van Genève.

Waar is de originele La Voiture Noire gebleven?

La Voiture Noire is natuurlijk Frans voor 'Zwarte Auto'. Dit was de liefkozende bijnaam voor de Bugatti Type 57 SC Atlantic van Ettore Bugatti's zoon Jean. Waar die klassieke sportwagen is gebleven, is een raadsel. Het is een van de grootste mysterieus in de autowereld. De moderne La Voiture Noire is gebaseerd op de Bugatti Chiron en heeft een 1500 pk sterke W16 met vier turbo's.