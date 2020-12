Bij de Lamborghini SC20 hoef je nooit meer ruiten te krabben

Het is een lucratieve business: het bouwen van one-off sportwagens voor gefortuneerde liefhebbers. Ferrari doet het met zijn Special Projects-programma, Aston Martin heeft er zijn Q-afdeling voor, en McLaren verwijst geïnteresseerden door naar MSO (McLaren Special Operations). Bij Lamborghini zijn ze er nog heel geoefend in. Tot nu toe hebben de heren en dames uit Sant'Agata Bolognese slechts één speciaal model afgeleverd: de Lamborghini SC18 uit 2018, die in opdracht van rijke Aziatische verzamelaar werd gebouwd.

Lamborghini SC20 met Sián-designelementen

De Lamborghini SC20 is onderhuids nagenoeg hetzelfde. Achterin ligt de atmosferische 6,5-liter V12 van de Lamborghini Aventador, die - net als in de SC18 - een vermogen van 770 pk en 720 Nm koppel levert. Het design van de SC20 komt aan de voorkant ook redelijk overeen met dat van de SC18. Aan de achterkant zien we dan juist weer elementen van de gelimiteerde Lamborghini Sián FKP 37. Volgens de ontwerpers grijpt de SC20 terug op oudere studiemodellen als de Lamborghini Concept S en Lamborghini Aventador J. Die hadden ook geen dak en geen ruiten.