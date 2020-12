Eerst uitleg. De term Vision Gran Turismo staat voor een lange reeks, speciaal voor de Gran Turismo-racegames ontworpen concept cars. De eerste - de Mercedes-AMG Vision Gran Turismo - werd in 2013 geïntroduceerd, ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het spel Gran Turismo op de PlayStation. Inmiddels zijn er zo'n dertig modellen verschenen, waarvan de laatste tien voor Gran Turismo Sport op de PlayStation 4.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupé uit 2019

Jaguar deed eerder mee. In oktober 2019 lanceerde het Engelse merk de Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, een elektrische sportwagen met designelementen van de historische Jaguar C-Type en Jaguar D-Type. Zijn drie elektromotoren (één voor en twee achter) zijn zogenaamd goed voor 1020 pk en 1200 Nm, wat de Vision Gran Turismo Coupé een top van 360 km/h geeft.

Jaguar Vision Gran Turismo SV als racevariant

Dat is peanuts in vergelijking met deze Jaguar Vision Gran Turismo SV. De raceauto heeft vier elektromotoren aan boord, die samen een vermogen van 1903 pk en 3360 Nm (!) koppel uitblazen. De acceleratie van stilstand naar 100 km/h is in 1,65 seconden achter de rug. 'Volgas' haalt de Jaguar een topsnelheid van 410 km/h.

Wagenlengte van meer dan 5,5 meter

Compact is de Vision Gran Turismo SV niet. Met een lengte van 5,54 meter is hij 86 centimeter langer dan de eerdere Vision Gran Turismo Coupé, ook al is de wielbasis van de twee gelijk (2,72 meter). De toename in de lengte komt op het conto van de nieuwe frontsplitter en de uitklapbare achterspoiler, die bij 322 km/h een neerwaartse druk van 483 kilo levert.

Beschikbaar voor Gran Turismo Sport op de PlayStation 4

De Jaguar Vision Gran Turismo SV is in het nieuwe jaar beschikbaar in Gran Turismo Sport op de PlayStation 4. De ontwerpafdeling van Jaguar heeft de auto niet alleen digitaal uit nulletje en eentjes opgebouwd, maar ook een tastbaar model op ware grootte gebouwd. Eentje zonder aandrijflijn uiteraard.