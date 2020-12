Begin december meldden we dat Toyota eindelijk het roer omgooit en met elektrische modellen komt. Het Japanse merk - dat lang stug volhield aan hybridetechniek - introduceert over anderhalf tot twee jaar een stekker-suv van het formaat RAV4. Het model staat op het nieuwe, modulaire e-TNGA-platform van Toyota, waar ook de elektrische Subaru gebruik van zal maken. Details van beide auto's zijn er nog niet, maar we gaan ervan uit dat ze onderhuids grotendeels gelijk zullen zijn.

Toyota GT86 en Subaru BRZ

Toyota en Subaru werken al geruime tijd samen. Het bekendste resultaat daarvan is de Toyota GT86 / Subaru BRZ, waar - heel verrassend - zeer binnenkort een nieuwe versie van komt (helaas, niet naar Europa). Wanneer de elektrische suv van Subaru op de markt komt, is niet bekend. Er gaan geruchten dat hij al in 2021 wordt onthuld, waarschijnlijk als concept car.