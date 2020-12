Prijs Hyundai Tucson: nieuwe familie-suv is er vanaf 35 mille

Om te beginnen met de drie motorvarianten. Hyundai levert alleen benzinemotoren in de Tucson. Het instapmodel heeft een 150 pk leverende 1.6 T-GDI-motor met mild-hybridondersteuning (vanaf 34.995 euro). Daarboven staat een full hybrid-variant met dezelfde krachtbron (vanaf 37.995 euro), die tot een vermogen van 230 pk komt. Helemaal bovenaan het leveringsprogramma staat een plug-in hybride met 265 pk (vanaf 43.995 euro).

Hyundai Tucson met handbak of automaat

De 150 pk-versie is er met handbak of met automaat (plus 2000 euro). Kopers (of leaserijders) kunnen kiezen uit vijf uitrustingsniveaus: i-Motion, Comfort, Comfort Smart, Premium en Premium Sky. De instapper is standaard uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, cruise control, een digitaal instrumentenpaneel, DAB+-radio en een achteruitrijcamera.

Infotainmentsysteem met 10,25-inch scherm

Het 10,25-inch infotainmentscherm met navigatie is voorbehouden aan de Comfort, die ook centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, volledige led-verlichting vóór, privacy glass en verwarmbare voorstoelen meekrijgt. De Premium staat op 19-inch wielen, heeft bekleding in lederlook, verwarmbare stoelen, stoelventilatie vóór, een Blind-Spot View Monitor, en meer.

Later in 2021 een sportief ogende N Line-versie

De nieuwe Hyundai Tucson staat vanaf half januari in de Nederlandse Hyundai-showrooms. De mild-hybrid- en hybrideversies komen als eerste, gevolgd door de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Later in 2021 voegt Hyundai een sportief ogende N Line-editie toe aan het nu al uitgebreide leveringsprogramma.