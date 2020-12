Kijk! Daar is de elektrische (Hyundai) Ioniq 5 al

De Hyundai 45 EV Concept werd meer dan een jaar geleden op de IAA in Frankfurt onthuld. Zijn design grijpt terug op de Hyundai Pony Coupé uit de jaren zeventig, al zien wij er ook elementen in van de Lancia Delta (1979 - 1994). Natuurlijk gaat het productiemodel er iets anders uitzien, maar de grote lijnen van de 45 EV Concept blijven behouden, zoals op deze foto's is te zien.

Nieuwe designtaal van Hyundai is minimalistisch

Onder de zwarte camouflage is duidelijk te zien dat de Ioniq 5 redelijk hoekig is. De koplampen lijken niet de retro-futuristische pixels van de 45 EV Concept te hebben, maar komen wat vorm betreft overeen. Op de Ioniq 5 debuteert de nieuwe designtaal van Hyundai, die meer minimalistisch is, en ook in het interieur is terug te vinden.

Hyundai Ioniq 5 met een actieradius van 450 kilometer

De auto staat op het nieuwe E-GMP-platform van Hyundai, is groter dan de Hyundai Kona Electric en zal ook iets duurder zijn. Het E-GMP-platform is speciaal ontworpen voor elektrische modellen. Naar verluidt krijgt de Ioniq 5 een actieradius van minstens 450 kilometer en is de batterij in een bijzondere korte tijd op te laden (bij Hyundai zelf hebben ze het over twintig minuten).

In de komende jaren ook Ioniq 6 en Ioniq 7

Na de Ioniq 5 breidt Hyundai zijn nieuwe elektrolijn uit met - je verwacht het niet - de Ioniq 6 en Ioniq 7. Die laatste zal een grote crossover worden en maakt pas in 2023 zijn opwachting. De Ioniq 6 hebben we al deels gezien, want die neemt veel designelementen over van de Hyundai Concept EV Prophecy. Hyundai is ambitieus. Het Koreaanse merk wil in 2025 wereldwijd marktleider worden op het gebied van elektrische voertuigen.

Hyundai scoort met de populaire Kona Electric

Hyundai is wat dat betreft goed bezig. In Nederland levert de fabrikant drie elektrische auto's, waarvan twee met een batterij: de Hyundai Kona Electric en de Hyundai Ioniq Electric. De derde elektrische auto heeft een brandstofcel aan boord. Met de Hyundai Nexo - die wij een paar maanden geleden reden - tank je waterstof. Wat in Nederland helaas nog maar op een paar plekken kan.