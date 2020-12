Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 50

+ Top - Eerste review: De Toyota GR Yaris is gevaarlijk begerenswaardig

Toyota laat zijn tanden zien. Niet alleen z'n snijtanden, maar ook z'n achterste kiezen. De Toyota GR Yaris bijt snelle GTI'tjes eerst het hoofd af, om ze vervolgens tot licht verteerbare tussendoortjes te vermalen. Vol eerbied maken we een diepe buiging voor de Japanse ingenieurs die deze auto hebben bedacht en ontwikkeld.

+ Top - 208 km/h in 90 jaar oud ontwerp - wie durft?

"Ach toe, vertel nog eens over de Bentley Blower ..." Bij Bentley kunnen ze geen genoeg krijgen van hun roemruchte racewagen uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Bentley Mulliner spendeerde 40.000 manuren aan een gloednieuwe herschepping, volledig volgens de oude specificaties. En het blijft niet bij één exemplaar.

+ Top - Elektrische Ioniq 5 is zo seventies als wijde pijpen

Wordt Ioniq een Polestar? Of wordt Ioniq een ID? En daarmee bedoelen we: wordt het een losstaand merk of een submerk van Hyundai? Wat het ook wordt, het eerste model van Ioniq krijgen we begin 2021 te zien, als de heerlijke retro-futuristische Ioniq 5 wordt gepresenteerd.

- Flop - Zelfs onder de Atlantische Oceaan ontkom je niet aan rotondes

Rotondes … Wij hebben er al bijna net zo'n hekel aan als aan verkeersdrempels. Je kunt in Nederland niet vijfhonderd meter rijden zonder er wéér een tegen te komen. In binnen- en buitenland duiken ze op steeds meer plekken op, zelfs onder de Atlantische Oceaan. Want dit is de allereerste onderzeese rotonde ter wereld.

- Flop - Elektrische Aiways U5 noteert hoogste stroomverbruik ooit in onze test

400 kilometer is de officiële actieradius van de Aiways U5 met 63 kWh-accupakket. Wat blijft daarvan over als je met 100 of 130 km/h over de snelweg rijdt? Wij testen het stroomverbruik van de grote elektrische suv uit China. En dat stroomverbruik is niet best.

- Flop - Record: Voor het eerst meer dan 9 miljoen auto's in Nederland

Heb je het idee dat het de laatste jaren alleen maar drukker wordt op de Nederlandse wegen? Dat klopt dan. Sinds 2011 zijn er in ons land 1 miljoen auto's bijgekomen. En dat betekent dat het nationale wagenpark nu voor de eerste keer door de grens van 9 miljoen is gegaan. In 1985 lag dat aantal nog op 4,5 miljoen.