Prijzen BMW 4-serie Cabrio: alvast sparen voor de zomer

We gaan het niet meer over de controversiële neus van de BMW 4-serie en BMW M4 hebben. Wat ons betreft is de nieuwe BMW 4-serie Cabrio een buitengewoon elegante cabriolet. Dat komt onder meer doordat BMW afscheid heeft genomen van het metalen klapdak, dat de vorige 4-serie had. In vergelijking met dat model is de dakconstructie van de nieuwe 4-serie Cabrio ongeveer de helft lichter. Ook is het met een stoffen kap mogelijk om een mooiere daklijn te creëren.

Stoffen kap neemt minder ruimte in

Een ander voordeel van een stoffen kap is dat die een stuk minder ruimte inneemt als hij is opgevouwen. Dat resulteert in een grotere kofferbak dan voorheen. Met het dak open is er 300 liter aan bagageruimte beschikbaar (80 liter meer dan bij het vorige model). Als de BMW 4-serie Cabrio dicht wordt gereden, is er 385 liter beschikbaar (15 liter meer). Optioneel kun je een windscherm bestellen, en ook een Air Collar in de hoofdsteunen, die onderweg warme lucht in je nek blaast.

BMW 4-serie Cabrio in vier versies

BMW levert de 4-serie Cabrio voorlopig in vier varianten. Er is een 420i (2,0-liter viercilinder, 184 pk, 61.252 euro), een 430i (2,0-liter viercilinder, 258 pk, 65.926 euro) en een M440i xDrive (3,0-liter zescilinder, 374 pk, 92.208 euro). Een dieselmotor is er ook. De 420d heeft een 2,0-liter viercilinder met 190 pk en kost 63.836 euro. Allemaal zijn ze standaard uitgerust met een achttraps automaat. Alleen de M440i xDrive heeft vierwielaandrijving. De andere modellen worden aangedreven op de achterwielen.

Audi A5 en Mercedes C-klasse Cabriolet

En daarmee loopt de BMW 4-serie Cabrio redelijk in de pas met de Audi A5 Cabriolet en de Mercedes C-klasse Cabriolet. Die eerste is er vanaf 57.010 euro, maar dan heb je een versie met 150 pk. Voor 61.610 euro krijg je 204 pk en voor 111.260 euro de 355 pk sterke S5. Het instapmodel van de Mercedes C-klasse Cabriolet heeft 156 pk (56.568 euro), maar vergelijkbaarder met de BMW 420i (184 pk) is de 60.440 euro kostende C 200 met eveneens 184 pk.