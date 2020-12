Aiways U5: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De Aiways U5 is 204 pk en 310 Nm sterk, heeft een accucapaciteit van 63 kWh en is te koop vanaf 39.950 euro. Die combinatie van kracht, batterij en prijs doet denken aan de Hyundai Kona Electric, maar de Aiways U5 is véél ruimer. Passagiers van 2 meter lang zitten overal riant en de kofferbak is enorm. De Aiways U5 heeft ook een paar ‘Chinese-trekjes’, maar daarover lees je volgende week meer in de rijtest. Vandaag testen we de actieradius.

De accucapaciteit van de Aiways U5 bedraagt 63 kWh, maar dat staat niet volledig tot je beschikking. Wij komen tijdens het testen uit op een nettocapaciteit van ongeveer 59 kWh. Dat is het batterijformaat waarmee we rekenen.

Tijdens de testritten is het koud maar wel droog: 3 graden Celsius. Zowel overdag tijdens de 100 km/h-test als tijdens de 130 km/h-test ’s avonds na 19.00 uur. Zoals altijd begint en eindigt de route op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Actieradiustest bij 100 km/h heen (24,1 kWh/100 km) en terug (21 kWh/100 km). Gemiddeld 22,6 kWh/100 km.

Aiways U5: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Aiways U5 een gemiddeld stroomverbruik van 22,6 kWh/100 km. Dat lijkt veel, want populaire modellen zoals de Volkswagen ID.3 en Polestar 2 blijven keurig onder de 20 kWh/100 km. Maar een grote suv zoals de Audi E-Tron jaagt er ook veel energie doorheen. Hoe dan ook: met een volle accu van 59 kWh, kom je 261 kilometer ver.

Een actieradius van 261 kilometer bij 100 km/h is acceptabel, maar niet geweldig. Zeker niet als je bedenkt dat het WLTP-bereik van de Aiways U5 400 kilometer bedraagt. We weten dat het koud is, maar toch.

Aiways U5: actieradius bij 130 km/h

De Aiways U5 zet een nieuw record! Sinds we de actieradius van nieuwe elektrische auto’s testen (onze nieuwe hobby van 2020), hebben we nog nooit zo’n hoog stroomverbruik gezien. Bij 130 km/h verbruikt de Aiways U5 maar liefst 32,3 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 182 kilometer.

Nu kunnen we klagen dan 182 kilometer minder dan de helft van de beloofde actieradius is. Maar dat is bij de Mazda MX-30 actieradius net zo. Rijden met 130 km/h kost nu eenmaal heel veel meer energie dan cruisen met 100 km/h.

Leuk detail van de Aiways U5 dat je alleen ziet als je zo hard rijdt: het blauwe balletje op de horizontale snelheidsmeter verandert in een heuse komeet (zie foto).

Conclusie

Iedereen weet dat een grote suv veel brandstof verbruikt, dus waarom zou dat anders zijn bij een elektrische? Maar bij een gewone suv is de oplossing simpel: je stopt een keer vaker om te tanken. Bij de Aiways U5 moet je toch continu je resterende actieradius in de gaten houden. Een bereik van 261 kilometer bij 100 km/h is zeker niet verkeerd, maar het staat wel ver af van de beloofde 400 kilometer. Om van de 182 kilometer bij 130 km/h nog maar te zwijgen.