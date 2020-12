Lelijke kersttrui nodig? Die van Chrysler heeft een Hemi V8 erop

Het fenomeen van de lelijke kersttrui komt uit de jaren tachtig, toen Engelse presentatoren op televisie opvallende gebreide truien begonnen te dragen. Maar de echte boost in populariteit kwam in 2001. In de romatische komedie Bridget Jones's Diary wordt de Christmas jumper als iets belachelijks neergezet. Mark Darcy (gespeeld door Colin Firth) draagt er een als hij op een feestje Bridget Jones (gespeeld door Renée Zellweger) ontmoet.

Lelijke kersttrui met V8 en versnellingsbak

Hoe dan ook, inmiddels lijkt de lelijke kersttrui vooral een fenomeen op bedrijfskerstfeestjes te zijn. Dus als je er een nodig hebt en je wilt niet aan komen zetten met de geijkte kerstman, kerstboom of kerstslee, dan heeft Fiat Chrysler de oplossing voor je. Want op deze lelijke kersttrui prijkt een dikke, vette Hemi V8. Een beetje een vreemd geproportioneerde Hemi V8, want de ontwerpers van de trui hebben hem zo geplaatst dat je ook de versnellingsbak en de pookknop kunt zien.

Zing maar mee: 'Do you hear what I hear?'

En ja, het is een kersttrui, dus zijn er ook sneeuwvlokken op afgebeeld (de kleinere vlokken zijn twee zuigers). De tekst 'Do you hear what I hear?' op de achterkant refereert natuurlijk aan de bulderende soundtrack van een Hemi V8, maar ook aan het gelijknamige kerstliedje, dat in zijn originele vorm in 1962 werd opgenomen. De lelijke Hemi V8-kersttrui van Mopar is te bestellen via de online shop van het onderdelenbedrijf en kost net geen 45 dollar.