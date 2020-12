Jaguar F-Type Heritage 60 Edition: een cadeau van 200.000 euro aan de E-type

Beetje willekeurig jubileum natuurlijk, 60 jaar. Maar wel een mooie gelegenheid voor het kwakkelende Jaguar om wat extra ponden te verdienen. De Nederlandse richtprijs voor de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition is ongeveer 203.662 euro. Daarmee is de auto bijna 40.000 euro duurder dan de reguliere Jaguar F-Type R.

Jaguar F-Type R in Sherwood Green

Wat krijg je voor die 40 mille meer? Een 575 pk sterke Jaguar F-Type R in Sherwood Green - een originele E-Type-kleur uit de jaren zestig - met een interieur dat met zwart/grijs en bruin leer is afgewerkt. Op diverse plekken in de cabine vind je E-Type 60-logo's. De F-Type Heritage 60 Edition is geschoeid met zwarte 20-inch lichtmetalen wielen.

Elektronische begrensd op 299 km/h

De Jaguar F-Type Heritage 60 Edition heeft vierwielaandrijving en een automaat (zoals alle F-Type R's) en gaat in slechts 3,7 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid van zowel de coupé als cabriolet is elektronisch begrensd op 299 km/h. De CO2-uitstoot van zijn V8 is … hoog. Vandaar dat er bijna 40.000 euro aan BPM op de prijs van de F-Type R zit.

Jaguar E-Type in Genève onthuld

De Jaguar E-Type werd in 1961 onthuld op de autoshow van Genève. Jaguar Classic Works heeft aangekondigd zes setjes van replica's te bouwen van de twee E-Types die toen op de beursvloer stonden: de 9600 HP (een coupé) en de 77 RW (een roadster). Aston Martin deed iets soortgelijks met de DB4 GT Zagato en DBS GT Zagato. Die kon je ook alleen als set kopen.