Met de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid kom je 50 elektrische kilometers ver

Hyundai is lekker bezig qua design. De nieuwe Tucson is een imposante verschijning: met scherp gesneden wielkasten, klauwende achterlichten en een gesegmenteerde grille met daarin prachtig weggewerkt de koplampen. In eerste instantie levert Hyundai hem alleen met een 150 pk leverende benzinemotor (plus mild hybrid-techniek) en als 230 pk sterke hybride. In het voorjaar komt er ook een plug-in hybridevariant op de markt.

Standaard met automaat en vierwielaandrijving

Onder de motorkap ligt een 1,6-liter benzinemotor, die wordt geholpen door een elektromotor. Samen leveren ze een vermogen van 265 pk en 350 Nm koppel. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid is standaard uitgerust met een automatische transmissie met zes verzetten en vierwielaandrijving. In elektromodus - dus op elektromotor alleen - kom je maximaal 50 kilometer ver.

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid met iets minder bagageruimte

De batterij van de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid ligt onder de wagenbodem, wat een negatief effect heeft op de inhoud van de bagageruimte. In de stekkerhybridevariant kan 558 - 1737 liter aan bagage worden meegenomen. Daarmee zit de plug-in hybride tussen het basismodel (577 - 1756 liter) en de Tucson Hybrid (616-1795 liter).