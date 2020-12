Polestar: het automerk zonder vervelende autoverkopers

Als er een nieuwe auto op de markt komt, schrijven we altijd wanneer hij in de showroom staat. Iedereen heeft daar een beeld bij: grote, glimmende autopaleizen waar tientallen modellen staan. Polestar pakt het anders aan en creëert 'spaces' om zijn modellen te verkopen.

Polestar 2: online te koop

Polestar wil af van het bestaande proces bij het kopen van een auto: niet de traditionele rit naar het dealerbedrijf, waarbij een verkoper je automatenkoffie geeft, even tegen de banden van een nieuwe auto schopt en zegt dat zijn schoonmoeder ook zo’n model heeft. Polestar biedt de koper een keuze: als hij wil, hoeft hij de deur niet meer uit en kan hij online een auto bestellen, die vervolgens voor de deur wordt afgeleverd. Voor onderhoudsbeurten heeft Polestar een haal- en brengservice. Is er toch iets aan de hand, dan kan de koper ook terecht bij alle Volvo-dealers.



Polestar 2 beleven in een Polestar Space

Wie toch graag een proefrit maakt of op z’n minst even in de auto wil zitten, hoeft niet te wanhopen. Op vijf plekken in Nederland bevinden zich Polestar Spaces. Die staan niet volgepropt met auto's, maar zijn minimalistisch ingericht. Er is geen verkoper die wordt afgerekend op zijn targets, maar een specialist die beschaafd een stapje opzij zet als je geen zin hebt in zijn praatjes. Wie de Polestar Space inloopt, kan de auto’s ervaren met gebruik van virtual reality: de 3D-bril evenaart de de resolutie van het menselijk oog.



De Polestar-spaces hebben geen felle tl-balken, maar speciaal ontwikkelde lichtboxen, waardoor je volgens Polestar de uitstraling van een fotostudio krijgt. De ruimtes zijn bovendien multifunctioneel, er kunnen ook lezingen en exposities worden gehouden. Na een proefrit hoeft de auto niet besteld te worden via een Polestar Space, al kan dat wel. Maar het kan ook gewoon thuis, achter de computer.

Er zijn Polestar Spaces in Amstelveen, Rotterdam, Leidschendam en Eindhoven. Binnenkort opent de Space in Amsterdam zijn deuren.