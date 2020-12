Leven met een elektrische Polestar 2: vier voordelen en één nadeel

Het voordeel van veel dynamiek

De Polestar 2 rijdt geweldig. Twee elektromotoren van elk 204 pk en 330 Nm (samen 408 pk en 660 Nm) drijven de voor- en achterwielen aan. Het resultaat is een weldaad aan kracht en grip, waarop je in alle situaties kunt vertrouwen. De sprint naar 100 km/h duurt 4,7 seconden, de topsnelheid is 205 km/h. Maar ondanks de vele pk’s en Nm’s is het heel eenvoudig om als een dame of heer te rijden. Geef je toch vol gas, dan heb je wel de acute kracht, maar je passagiers worden niet misselijk. De besturing kun je lekker zwaar zetten en het onderstel is sportief afgestemd.

Het voordeel van een groot accupakket

De Polestar 2 heeft een behoorlijk groot accupakket van 78 kWh. De actieradius van de Polestar 2 (WLTP) is daardoor een zeer acceptabele 470 kilometer en in de stad zelfs 560 kilometer. Kanttekening: de omstandigheden (weer, klimaatbeheersing) moeten dan wel optimaal zijn. Wij hebben de Polestar 2 actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h. De 130 km/h-actieradius was 300 kilometer, de 100 km/h actieradius 395 kilometer.

Het voordeel van one-pedal driving

One-pedal driving gaat erg soepel. Eigenlijk hoef je het rempedaal helemaal niet meer te gebruiken. Het afremmen op de motor doseer je namelijk met het gaspedaal. In het menu is de recuperatie ook op ‘zacht’ of ‘uit’ te zetten, maar dat is nergens voor nodig. Bovendien heeft one-pedal driving nóg een groot voordeel: als je hier optimaal gebruik van maakt, wordt je actieradius groter. De energie die bij het remmen vrijkomt, wordt teruggegeven aan de batterij.



Het voordeel van snel laden

Bij het opladen van een elektrische auto heeft niemand zin om lang te wachten. Als je de Polestar 2 oplaadt aan een snellader, duurt het 40 minuten voordat de lege batterij weer 80 procent vol zit. De auto kan 150 kW aan. Ondertussen check je je social media, doe je een dutje of bel je je moeder. Natuurlijk kun je ook korter laden, afhankelijk van de afstand die je nog moet afleggen.

Het nadeel van elektrisch rijden in de winter

In de winter zul je merken dat de actieradius van een elektrische auto, dus ook de Polestar 2, korter is dan de theoretische waarde. Een koud accupakket presteert niet optimaal en ook het gebruik van de verwarming heeft een negatieve invloed op het rijbereik. Overigens geeft het navigatiesysteem precies aan hoeveel van de accucapaciteit er nog over is op de plaats van bestemming, en of je tussendoor misschien moet bijladen. Voordeel: tijdens het bijladen, kun je gewoon de stuur- en stoelverwarming aan laten staan!