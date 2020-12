Is de Polestar 2 goed voor het milieu? Ja en nee

Laten we beginnen met een verrassend persbericht dat Polestar afgelopen najaar uitstuurde. Polestar deed een boekje open over de klimaatimpact van zijn modellen. Het merk publiceerde een rapport over de CO2-belasting van de Polestar 2. Daarin gaf Polestar eerlijk toen dat de Polestar 2 pas na 80.000 kilometer schoner wordt dan een Volvo XC40 met verbrandingsmotor.

Elektrische auto's stoten geen CO2 uit als ze rijden, dus zijn dan veel schoner dan auto's met een verbrandingsmotor. Maar zoals Polestar zelf al aangeeft: bij de productie van het accupakket komt veel CO2 vrij.



De Polestar 2 is na 50.000 km schoner dan Volvo XC40

Polestar keek bij zijn berekeningen naar de wereldwijde elektriciteitsmix. Een Polestar 2 stoot over zijn hele levenscyclus 23 ton aan CO2 uit. Dat is veel minder dan de Volvo XC40 met verbrandingsmotor, die over zijn levenscyclus tot een uitstoot van 41 ton komt. Het duurt alleen een hele tijd voordat het omslagpunt wordt bereikt. Op groene stroom wordt het omslagpunt na 50.000 kilometer gebruikt. Kijkend naar de Europese manier van elektriciteit opwekken (een combinatie van duurzame en niet-duurzame energie) wordt de Polestar 2 na 80.000 kilometer schoner dan de Volvo XC40.



Polestar 2: interieur

Nu de auto zelf. Het interieur van de Polestar 2 is veganistisch, er zijn dus geen dierlijke producten toegepast. Je zit op een stoel die aanvoelt als een surfpak en je voeten rusten op een gerecyclede vloermat. Sommige materialen mogen dan anders aanvoelen dan je verwacht, toch heeft het interieur een premium uitstraling. Overigens smokkelt Polestar een beetje: wie wil, kan zijn auto toch met echt leer laten bekleden. Maar als je dat doet, zullen ze vast heel boos kijken.