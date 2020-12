Chinees of Zweeds? Het idee achter de Polestar 2 in vier vragen

1. Is Polestar nou Chinees of Zweeds?

Polestar was vroeger het performance-label van Volvo, zoals AMG dat van Mercedes is en M GmbH van BMW. Maar sinds 2017 is Polestar een zelfstandig merk, dat overigens nog altijd warme banden heeft met Volvo. Volvo en Polestar vallen allebei onder het grote Chinese Geely-concern. De techniek en het design van Polestar zijn Zweeds, maar de auto's rollen van de band in China.

Polestar is tegenwoordig een performance-merk, maar altijd met een stekker. De Polestar 1 was bij de lancering van het merk het visitekaartje en zorgde voor de grootse entree van het nieuwe merk. Dit was nog een plug-in hybride, maar sinds de Polestar 2 bouwt het merk alleen nog volledig elektrische auto’s. Volgend jaar komt de Polestar 3, de eerste elektrische suv van het merk.



2. Hoe is de Polestar 2 ontstaan?

Dat de Polestar 2 een Volvo-voorganger heeft, is misschien niet zo bekend. Het gaat om de Volvo 40.2, een studiemodel dat in 2016 werd onthuld samen met de 40.1. De 40.1 mondde uit in de Volvo XC40, die in 2017 werd geïntroduceerd.

De 40.2 had de opvolger moeten worden van Volvo’s compacte hatchback de V40. Hij stond net als de 40.1 op het nieuw ontwikkelde CMA-platform, dat geschikt was voor elektrische aandrijfvormen. Maar alles werd anders: de V40 kreeg geen opvolger en de conceptauto ging verder als Polestar 2.

De Volvo XC40 is leverbaar met verschillende aandrijfvormen (benzine, mild hybrid, plug-in hybride en volledig elektrisch). Polestar slaat een andere weg in. De Polestar 2 is volledig elektrisch, zoals elk model dat het Zweeds-Chinese merk in de toekomst gaat introduceren.

3. Wat zijn de uiterlijke designkenmerken?

De Polestar 2 ziet er duur uit. Het minimalistische design, de geblokte grille en de krachtige koplampen geven de vijfdeurs fastback een hoogwaardige uitstraling. Aan glimmende sieraccenten doet Polestar niet. Tegelijkertijd is het een imposante auto en dat merk je onderweg. Medeweggebruikers houden zich in en bekijken de auto aandachtig. Hier en daar wordt een telefoon tevoorschijn gehaald. Vooral in het donker is de Polestar meteen te herkennen aan de lichtbalk die de achterkant over de gehele breedte van de auto loopt.



4. En hoe zit het met het interieur?

Als je instapt, valt meteen de grote middentunnel tussen de voorstoelen op. Wat doet die daar? Hij zit lange benen gelukkig niet enorm in de weg en dient een belangrijk doel: erin zit een deel van het 78 kWh-accupakket. Door niet alle batterijen in de vloer te stoppen, hebben de passagiers op de achterbank een normale voetenbak en hoeven ze hun knieën niet zo hoog op te trekken. Het interieur van de Polestar 2 is veganistisch, dus zijn er geen dierlijke producten toegepast. Je zit op een stoel die aanvoelt als een surfpak en je voeten vinden een plek op een gerecyclede vloermat.

Het complete design klopt; van het minimalistische exterieur, tot het opgeruimde interieur en zelfs de eenvoudige maar strakke vormgeving van de menu’s van het infotainmentsysteem.