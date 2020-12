Jaarlijks stelt de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Hagerty een lijst samen met klassieke auto's die een gunstige waardeontwikkeling laten zien. Dat zijn zeker niet alleen peperdure en superexclusieve auto's. Ook als je geen tonnen te besteden hebt, kun je klassiekerplezier en een slimme investering met elkaar combineren. Zeker als je over twee rechterhanden en een goede klusplek beschikt. Weet jij een niet al te dure, matige klassieker of oldtimer in concoursstaat te brengen? Kies dan een auto uit het onderstaande lijstje. Disclaimer: dit toplijstje geldt voor het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland zul je aan deze klassiekers evenmin een buil vallen.



Mini Cooper

Alle versies van de klassieke Austin/Morris Mini zitten al een tijdje in de lift, toch ziet Hagerty nog groeipotentieel voor de Mini Cooper. De belangrijkste reden voor deze prognose is de komende zestigste verjaardag van het Britse icoon in 2021. Vooral de allereerste versies van de Cooper, die met de 997 cc-motor, is volgens Hagerty nog ondergewaardeerd.

Toyota MR2 (Mk3)

Al vanaf ongeveer 5500 euro koop je een Toyota MR2 van de derde generatie. De verwachting is dat deze leuke en betrouwbare roadster de komende jaren echt ontdekt wordt als liefhebbersauto. Net als de Porsche Boxster heeft-ie een middenmotor en het rijplezier is navenant. Oké, het vermogen is duidelijk minder hoog, maar gelukkig geldt dat ook voor de onderhoudskosten.

Jaguar Mk2

De Jaguar Mk2 is al sinds zijn introductie in 1959 een geliefde auto. De tv-serie Inspector Morse (1987-1993) gaf het imago nog eens een boost. Helaas zagen ook veel beunhazen hier brood in. Daardoor kwamen er veel matige Mk2's op de markt, die het imago van de auto geen goed deden. Zo kwam de klad erin, maar de Jaguar Mk2 is alweer een tijdje op de weg terug. Hagerty tipt dat die stijgende lijn zich de komende jaren doorzet.



Ford Focus I



Enerzijds is de Ford Focus van de eerste generatie een onverwachte auto in dit rijtje. Anderzijds is de Focus I door de combinatie van een bijzonder ontwerp en ongekend fijne rijeigenschappen een begeerlijke auto. Daar hoef je niet per se een Focus RS voor te hebben. Dat is maar goed ook, want die begint behoorlijk zeldzaam te worden. Al vanaf een kleine 3000 euro koop je een Ford Focus I met minder dan 100.000 km op de teller. Volgens Hagerty is de Focus een groeibriljantje, al word je er natuurlijk niet meteen rijk van als je hem na een paar jaar weer van de hand doet.



Porsche 944 (S2)

Lange tijd heeft de Porsche 944 een schaduwbestaan geleden, maar daar komt verandering in. De waardering voor het model wordt steeds groter en de prijzen voor goede, originele exemplaren gaan omhoog. Zeker de Porsche 944 S2 laat zien dat je veel plezier kunt beleven met een vroege viercilinder Porsche. De auto rijdt geweldig, hij is betrouwbaar en daarbij is-ie uitstekend geschikt voor veelvuldig gebruik. Kortom: een aanrader, die op dit moment nog best betaalbaar is.



Renault 5 GT Turbo



Hot hatches zijn in opkomst onder liefhebbers van youngtimers en klassiekers. Vroege exemplaren van de Volkswagen Golf GTI brengen allang woekerprijzen op, maar ook een goede Peugeot 205 GTI is waardevol. Minder bekend is de Renault 5 GT Turbo. Met zijn 115 pk sterke turbomotor was deze Supercinq eind jaren 80 niet de krachtigste boy racer die je kon kopen, maar het was wel een van de weinige die gebruikmaakte van turbotechniek. Dat maakt hem nu extra begeerlijk. Vanaf 10.000 euro ben je in business, en volgens Hagerty zit er muziek in.

Ferrari 328

Tussen 2010 en 2015 liet de Ferrari 328 een flinke waardestijging zien, maar daarna daalde de waarde jaarlijks met ruim 10 procent. Afgelopen jaar bedroeg de waardedaling daarentegen nog maar 2 procent. Dat geeft aan dat het dieptepunt binnenkort waarschijnlijk is bereikt. Dus: the only way is up! Het is en blijft immers een Ferrari en de jaren 80-look wordt de laatste tijd steeds populairder.

Land Rover Discovery I

Goed geconserveerde oer-Land Rovers staan allang bekend als een goede investering. Mede vanwege zijn 50ste verjaardag in 2020 is de Range Rover Classic eveneens flink in waarde gestegen. Het lijkt of liefhebbers daardoor op zoek gaan naar een betaalbaarder alternatief. In elk geval in het Verenigd Koninkrijk, want daar gingen de prijzen van de Land Rover Discovery de laatste maanden spectaculair omhoog. For obvious reasons zouden wij wel op zoek gaan naar een Discovery met benzinemotor.

Aston Martin DB7

Nog zo'n Brit met potentie: de Aston Martin DB7. Voor auto's in uitmuntende staat werd in Groot-Brittannië een jaar geleden nog bijna 38.000 pond betaald (ca. 42.000 euro). In 2020 was dit gedaald naar ruim 31.500 pond (ca. 34.500 euro). Als jij al heel lang zo'n James Bond-bolide wilt hebben, is het de vraag of je nu moet toeslaan. Misschien is het slimmer om nog even te wachten. Het kan in elk geval geen kwaad om de prijzen goed in de gaten te houden.

