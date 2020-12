Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 49

+ Top - 'Er komt een kleine elektrische hatchback onder de Volkswagen ID.3'

Volkswagen werkt aan een kleine elektrische hatchback onder de populaire Volkswagen ID.3. Het model zou maatje Volkswagen Polo hebben en komt pas over drie jaar op de markt.

+ Top - Eerste review Citroën C4 (2021): een beetje vreemd, maar best lekker

Enerzijds is de nieuwe C4 een ouderwets eigenwijze Citroën. Hij vertoont zelfs een paar retro-trekjes. Anderzijds doet de Citroën C4 op het eerste gezicht wel een beetje Aziatische aan. Het levert een verrassend smakelijke cocktail op.

+ Top - Sint, mogen wij een nieuwe Jaguar F-Pace SVR in onze schoen?

De Jaguar F-Pace die je nog nooit op de openbare weg hebt gezien, heeft voor 2021 een update gekregen. Dit is de nieuwe Jaguar F-Pace SVR, met BPM-vretende V8 en een topsnelheid van bijna 300 km/h.

- Flop - Komt een elektrische Mazda MX-30 echt maar 100 km ver?

200 kilometer is de officiële actieradius van de Mazda MX-30 met 35,5 kWh-accupakket. Wat blijft daarvan over als je met 100 of 130 km/h over de snelweg rijdt? We houden een uitgebreide stroomverbruiktest.

- Flop - BMW stopt bij Nedcar, nu al 750 medewerkers op straat

BMW stopt pas in 2023 met de productie van auto's bij VDL Nedcar in Born. Maar die beslissing van de Duitse fabrikant werpt nu al zijn schaduw vooruit. Bij Nedcar verliezen 750 mensen hun baan.

- Flop - Volvo-baas: "Brandstofauto's moeten in de ban worden gedaan"

Volgens Volvo-baas Håkan Samuelsson moet de auto-industrie zich volledig focussen op elektrische auto's; brandstofauto's moeten verboden worden. Hij denkt dat Volvo vanaf 2030 enkel nog EV's in zijn leveringsprogramma zal hebben.