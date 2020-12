Toen de Nissan Qashqai in 2007 op de markt kwam, had hij nauwelijks concurrenten. De crossover werd dan ook een daverend succes, ondanks die gekke naam. Maar de concurrentie is inmiddels moordend. Onlangs reden we bijvoorbeeld nog met de nieuwe Volkswagen Tiguan, die inmiddels is doorgedrongen tot de top tien van best verkochte auto's. Niet in Nederland, nee, wereldwijd!



Zo ziet hij eruit!



Nissan heeft alleen nog wat camouflagebeelden van de Qashqai de wereld in geslingerd, maar wij kunnen niet wachten totdat hij in de lente van 2021 in de showroom staat. Samen met onze partners van Auto Zeitung sloegen we aan het tekenen. We verwachten dat de grille van de Qashqai een stuk groter wordt (een héél stuk groter zelfs) en dat hij dunne, langgerekte led-koplampen krijgt. Het Nissan-logo prijkt prominent op de grille.





Interieur van de Nissan Qashqai

De interieurbeelden van de Nissan Qashqai zijn nog érg donker (Nissan houdt de spanning erin), maar we zien in elk geval fysieke knoppen voor bijvoorbeeld de airco en de stoelverwarming. Nissan kiest gelukkig dus niet voor een volledig digitaal dashboard voor de Qashqai. Nog meer details: de topversie krijgt voorstoelen met massagefunctie met drie standen. Verder is de hendel van de automaat kleiner.



Andere updates: het multimediasysteem heeft spraakbediening en is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Verder heeft de Qashqai (waarschijnlijk in de duurdere versies) een head-up display. Ook op andere onderdelen is de Nissan Qashqai straks weer bij de tijd: je kunt draadloos je telefoon opladen en de auto heeft digitale radio (DAB+).

Grotere bagageruimte



Als eerste Europese model krijgt de Nissan Qashqai het nieuwe Common Module Family-platform, zeg maar het MQB-platform van Renault–Nissan. Een gloednieuw onderstel dus. Nissan is apetrots op de gewichtsbesparing die het heeft gerealiseerd. Zo weegt de carrosserie 60 kilo minder, als gevolg van een lichtere motorkap en portieren (-21 kilo) en een afgeslankte kofferklep (-3,5 kilo). In totaal is de Qashqai 20 kilo lichter dan zijn voorganger, ondanks nieuwe veiligheidssystemen én een grotere bagageruimte. Die is nu 430 liter groot, bij de oude Qashqai was het 380 liter. Nissan belooft ook meer hoofdruimte (+ 15 mm) en beenruimte (+28 mm) voor de achterpassagiers.



Elektrische Nissan Qashqai?

Een volledig elektrische Nissan Qashqai komt er niet (daarvoor moet je de elektrische Nissan Ariya kopen), maar de Qashqai wordt wél geëlektrificeerd. Zo gaat Nissan de nieuwe Nissan Qashqai leveren als mild hybrld. De 1,3-liter turbomotor wordt gekoppeld aan een elektromotor. Hij komt in twee varianten, met 138 en 155 pk.



De Qashqai met mild hybrid-techniek kan niet volledig elektrisch rijden. De elektromotor dient als startmotor en geeft de benzinemotor meer kracht tijdens het rijden. De 155 pk versie wordt ook met vierwielaandrijving geleverd, al is het niet bekend of deze versie ook naar Nederland komt.

Nissan Qashqai E-Power



Nissan gaat nog een elektrische stap verder met de Nissan Qashqai E-Power. Hierbij worden de wielen uitsluitend door een 188 pk sterke elektromotor aangedreven en niet door de benzinemotor. Die fungeert als generator, om de elektromotor via een compact accupakket van stroom te voorzien. Vooral in de stad en bij snelheden tot 100 km/h belooft Nissan een extreem laag verbruik.



Dieselversies had Nissan in Nederland al geschrapt, maar de nieuwe Nissan Qashqai krijgt ze überhaupt niet meer. Ook niet in België. Prijzen van de Nissan Qashqai (2021) zijn uiteraard nog niet bekend ...



