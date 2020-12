Seres 3 - Er komt weer een Chinese elektrische suv naar Nederland

Seres is begin 2016 opgericht door Martin Eberhard, de man die van 2003 tot 2008 algemeen directeur van Tesla was. Het bedrijf bouwt sinds 2017 elektrische auto's in China, maar is gevestigd in de Verenigde Staten. Seres heeft tot nu toe drie automodellen voorgesteld, waarvan er nog twee in het conceptstadium zitten. De Seres 3, 5 en 7 zijn allemaal suv's. De kleinste ervan komt deze maand nog naar Europa. Bij ons worden ze verkocht via negen autobedrijven en de importeur Green Mobility Group Europe.

Seres 3 komt maximaal 330 kilometer ver

De Seres 3 is een compacte suv die je kunt vergelijken met de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro. Hij wordt aangedreven door een elektromotor, die 163 pk en 300 Nm overbrengt aan de voorwielen. Met zijn 52,5-kWh batterij komt de Seres 3 maximaal 330 kilometer ver. Als je de suv aan een snellader hangt, is de batterij na een half uur weer 80 procent vol. Wat de Seres 3 gaat kosten, is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt de prijs uit op ongeveer 35.000 euro.