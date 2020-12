De sportieve Mini John Cooper Works krijgt een stekker

De nieuwste Mini John Cooper Works werd in november 2019 voorgesteld. Hij heeft dezelfde 2,0-liter turbomotor als de Mini Clubman en Mini Countryman John Cooper Works, dus met 306 pk en 450 Nm. Echter, de hardcore hatchback is een stuk lichter dan die twee, onder meer doordat hij het zonder achterbank moet doen. Hij sprint in 5,2 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 265 km/h. Mini bouwt slechts 3000 exemplaren van de John Cooper Works.

Eerste prototypes Mini John Cooper Works

Daarna is het de beurt aan een elektrische versie van de Mini John Cooper Works. De eerste prototypes rijden al rond en zijn te herkennen aan de dichte grille, zoals de Mini Electric die ook heeft. Specificaties van de elektrische aandrijflijn heeft Mini nog niet bekendgemaakt. De Mini Electric heeft 184 pk en met zijn 32,6-kWh batterij komt hij in theorie 230 kilometer ver (in de praktijk eerder 180 kilometer). We gaan ervan uit dat de John Cooper Works op een vermogen van meer dan 300 pk uitkomt.