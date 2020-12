Verkoopcijfers november: Volkswagen ID.3 domineert in barslechte markt

Afgelopen maand zijn in Nederland 33.499 nieuwe auto's verkocht, blijkt uit de cijfers van BOVAG en RAI Vereniging. Dat is 14,3 procent minder dan in dezelfde maand in 2019 en bijna 5 procent meer dan in oktober. Over het hele jaar gezien doet de Nederlandse automarkt het nog slechter. Tot en met november werden 313.501 nieuwe auto's geregistreerd. En dat zijn er zo'n 90.000 minder (22,3 procent) minder dan in de eerste elf maanden van 2019.

Run op elektrische auto's

Omdat de fiscale bijtelling voor zakelijke rijders met een elektrische auto vanaf 1 januari omhoog gaat van 8 procent over de eerste 45.000 euro van de consumentenprijs naar 12 procent over de eerste 40.000 euro, is de verwachting dat er in december nog een run op EV's komt. Voor 2021 is de prognose van BOVAG en RAI Vereniging dat er 400.000 nieuwe personenauto’s verkocht gaan worden. Dit jaar worden dat er waarschijnlijk rond de 350.000.

Volkswagen ID.3 scoorde in november

De populairste merken in november 2020 waren Volkswagen (3957 exemplaren), Renault (2540), Peugeot (2425), Kia (2402) en Toyota (2298). Op modelniveau deed de Volkswagen ID.3 het als beste. Hij haalde een marktaandeel van bijna 5 procent met 1499 geregistreerde exemplaren. Op nummer twee en drie zijn de Volvo XC40 (1325) en Kia Niro (1217) geëindigd. De rest van de top vijf bestaat uit de Opel Corsa (955) en Toyota Yaris (827).