Zien jullie wat er nieuw is aan het logo van Opel?

De nadruk moest meer komen te liggen op de bekende Opel-blitz, schrijft Opel. En daarom is de rand er omheen dunner geworden, als we het goed begrijpen. Daarbij gebruikt Opel vanaf nu een strakker lettertype én is de nieuwe Opel-kleur lekker fluorescerend. "De felle kleur Neon Opel-geel [accentueert] de innovatiekracht van het merk", vindt Opel, "en staat voor elektriciteit - de 'nieuwe brandstof' voor auto's." Dat u het even weet.

Verliesgevende zorgenkindje van General Motors

Onder de vleugels van Groupe PSA - het moederbedrijf van Citroën en Peugeot - werkt Opel hard aan een wederopstanding. Opel was lang het verliesgevende zorgenkindje van General Motors, maar doet het onder Franse leiding uitstekend. Met de Opel GT X Experimental uit 2018 onthulde de fabrikant zijn nieuwe huisstijl, die duidelijk is geïnspireerd op de eerste generatie Opel Manta.





Opel Mokka eerste model met nieuwe neus

Het eerste model dat de nieuwe neus draagt is de Opel Mokka, die zelfs behoorlijk op de Opel GT X Experimental lijkt. Daarbij hebben de designers in Russelsheim ook de gefacelifte Opel Crossland (nu zonder X) van een Manta-neusje voorzien. De Opel Mokka is er - net als de Opel Corsa - ook als volledig elektrische auto.