Zo maak je jouw autoruiten ijsvrij

Krab het ijs van de ruiten met een ruitenkrabber (zet hem schuin tegen de ruit voor het beste effect) of gebruik een ontdooispray .

(zet hem schuin tegen de ruit voor het beste effect) of gebruik . Vergeet ook de achterruit niet te krabben. Je kunt de achterruitverwarming natuurlijk gebruiken, maar die heeft langer tijd nodig.

Haal de ruitenwissers even los van het ijs door er met de ruitenkrabber tegenaan te tikken. Je wilt niet hebben dat ze zichzelf lostrekken als je ze inschakelt. Dat kan de rubbers van de ruitenwissers beschadigen.



Gooi geen heet water over je voorruit ! Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit barsten.

! Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit barsten. Laat je motor uit, want je verspilt alleen maar brandstof door hem te starten. De ventilatie van jouw auto blaast pas warme lucht als de motor warm is. En dat wordt hij niet van een paar minuten stationair draaien.



Hoe voorkom je dat een autoruit bevriest?

Door hem binnen te zetten natuurlijk. Maar als dat niet kan, dan kun je het beste een anti-ijsdeken op je voor- en achterruit leggen. Een stuk karton, een paar vuilniszakken of een matje werken bij lichte vorst ook prima.

Als je een anti-ijsdeken op de voor- en achterruit gebruikt, moet je natuurlijk nog wel de zijruiten krabben. Wil je dat liever niet, dan kun je altijd kiezen voor een autohoes die jouw auto volledig afdekt. Je kunt gewoon een universeel exemplaar kopen.

Kun je echt een boete krijgen voor een bevroren autoruit?

Jazeker. Het is verplicht om voldoende zicht naar voren en opzij te hebben als je rijdt. De politie kan een boete tot 230 euro uitschrijven als je met besneeuwde of bevroren ruiten onderweg bent. Dat is namelijk levensgevaarlijk.

Kan jouw autoruit beschadigd raken van krabben?

Nee hoor, niet als je het met een echte ijskrabber doet. Pas op met objecten die niet voor krabben bedoeld zijn (vooral die van metaal), want die kunnen lelijke krassen veroorzaken.



Heb je in de winter echt een groter risico op ruitbeschadigingen?

Ja, de welbekende ster in de ruit is echt een winters fenomeen. Door de kou - en ook door het strooizout - raakt het asfalt beschadigd, waardoor er losse steentjes op het asfalt komen te liggen. Als die opspatten tegen jouw autoruit, kan er een barst in komen.



Dekt mijn autoverzekering ruitschade?



Alleen als je een WA+ of All-Risk-verzekering hebt. En dan nog hanteren verzekeraars soms een eigen risico. Ga dus na of jouw autoverzekering ruitschade dekt en onder welke voorwaarden. Ben je niet tevreden met de dekking? Je autoverzekering vergelijken loont altijd, bijvoorbeeld op een vergelijkingssite als Pricewise.