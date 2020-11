Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 48

+ Top - Tesla wil compacte elektrische hatchback maken, speciaal voor Europa

Tesla is bezig met de bouw van een nieuwe fabriek in Berlijn, waarbij ook een Europees designcentrum komt te staan. Het eerste model dat Tesla daar gaat ontwerpen, is een auto die is afgestemd op de wensen van de Europese koper.

+ Top - Heiligschennis of briljant? Elektrische Ferrari 308 GTS met 500 pk

Van een klassieke auto een elektrische auto maken, is relatief eenvoudig: particulieren doen het, specialisten doen het, fabrikanten als Jaguar en Volkswagen bieden zelfs ombouwkits aan. Maar een klassieke Ferrari met elektromotor en batterij hebben we nog niet gezien. Tot nu, want de eigenaar van deze prachtige Ferrari 308 GTS heeft de stap gezet.

+ Top - Nieuw driftrecord: Hoe lang denk je dat de Porsche Taycan dwars ging?

Porsche heeft de Taycan het Guinness World Records-boek binnengereden. Of moeten we zeggen: binnengedrift. Want op de Hockenheimring in Duitsland heeft de Porsche Taycan een wel héél specifiek record neergezet: dat voor de langste drift met een elektrische aangedreven voertuig.

- Flop - Stikstof: 'Eén kalkoenboer stoot meer uit dan de 100 km/h-limiet bespaart'

Sinds maart mogen we op de snelweg overdag niet harder rijden dan 100 km/h. Dit om de stikstofuitstoot in Nederland te beperken. Maar wat blijkt uit onderzoek? De uitstoot van slechts één kalkoenboer doet die hele besparing teniet.

- Flop - BMW iX-lancering: BMW biedt excuses aan na beledigen doelgroep

BMW, wat doet u nu? Die vraag kunnen we stellen bij de introductie van de vreemd gestileerde BMW iX, maar ook bij de reactie van BMW op online kritiek. Want de fabrikant reageerde op sociale media nogal agressief op reaguurders die het design van de iX maar niks vinden. En daarbij wist BMW in één keer zijn hele doelgroep te beledigen.