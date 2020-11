Volkswagen Tiguan R: kijken, kijken, maar niet kopen

Net als de nieuwe Volkswagen Golf GTI heeft de Volkswagen Tiguan R een tweeliter TSI-motor. Maar de suv overtreft zijn hete-hatchbackbroer met niet minder dan 75 pk! Het zal je dan ook niet verbazen dat vierwielaandrijving standaard is. Bovendien krijgen de aangedreven wielen hulp van actieve koppelregeling (torque vectoring control).

Een zeventraps DSG-transmissie zorgt voor de schakelarbeid. Wil je de optionele Akrapovic-uitlaten optimaal laten ploffen, dan neem je natuurlijk zelf de schakelflippers ter hand.



Hoe snel is de Volkswagen Tiguan R?

Nu klinkt een vermogen van 320 pk lekker, maar vraag is natuurlijk wat je ermee doet. Nou, de Volkswagen Tiguan R weet er wel raad mee: met behulp van launch control knalt hij in 4,9 tellen naar 100 km/h. Daarmee is-ie de Golf GTI anderhalve seconde te snel af! De topsnelheid is afgeregeld op de clichématige 250 km/h, maar dat is eigenlijk niet zo interessant. De tussensprintjes zijn dat des te meer. We denken dat de Tiguan R daar zijn hand niet voor omdraait. Daar staat niet alleen de vierwielaandrijving garant voor, maar het koppel van 420 newtonmeter - al beschikbaar bij 2100 toeren!

Aangepaste remmen Tiguan R

Om de stopkracht af te stemmen op de sprintpower, heeft Volkswagen de Tiguan R voorzien van een ruimbemeten remsysteem. De geperforeerde schijven van formaatje gezinspizza worden desgewenst stevig vastgeklemd door grijpgrage blokken in knalblauwe remklauwen. Blauw is ook de kleur van de R-accenten in het interieur en de ruitjesbekleding van de sportstoelen. Het digitale dashboard is aangepast op de sportieve aspiraties van deze oppeRRR-Tiguan en omvat onder meer een rondetimer.

Standaard staat de Volkswagen Tiguan R al op 20-inch wielen, maar wie graag op grote voet leeft, kan ook 21-inch lichtmetaal bestellen. Wat die optie kost, daarover tasten we in het duister.

En wat is de prijs van de Volkswagen Tiguan R zonder opties? Ruim 56.000 euro - 56.703 euro en 53 cent, om precies te zijn. Ja, in Duitsland dan, hè ... Want in Nederland staat de Tiguan R niet in de prijslijst. Ontzettend jammer, maar wel begrijpelijk, want hier zou er waarschijnlijk nog een miljoenmiljard euro aan bpm bij komen. Niet getreurd, voor ruim 55 mille kun je in Nederland wel een andere Volkswagen-suv met het magische R-logo kopen. De compactere T-Roc R. Die heeft weliswaar 'slechts' 300 pk, toch is de T-Roc R een heerlijk scheurijzer!