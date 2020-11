Bestverkochte elektrische auto: de Volkswagen ID.3 verovert Europa

Wie regelmatig op de weg zit, zal het niet zijn ontgaan: het stikt van de Volkswagen ID.3's op het Nederlandse asfalt. En dat blijkt ook uit de cijfers. In de twee maanden dat de elektrische Volkswagen nu op de markt is, heeft de importeur er al bijna 3400 afgeleverd. En dat betekent dat de Kia e-Niro van de elektrotroon is gestoten.

Volkswagen ID.3 stoot Renault Zoe van de troon

In Europa stond de Renault Zoe voorheen bovenaan de verkoopranglijst. Volgens Automotive News Europe zijn er in oktober ruim 9600 exemplaren verkocht. En dat zijn er niet genoeg om de Volkswagen ID.3 achter zich te houden. Die ging net over de 10.000 exemplaren heen. De Hyundai Kona Electric staat in Europa op nummer drie, met 6000 verkochte auto's.

Polestar 2 wint in Nederland van de Tesla Model 3

De Tesla Model 3 is - zoals gezegd - niet meer in de top tien te vinden. En ook in Nederland zijn de verkopen van de Amerikaanse stekkersedan danig ingezakt. Vorig jaar oktober werden er nog 300 stuks verkocht, afgelopen maand nog maar 37. Vergelijk dat met de Polestar 2, waarvan in oktober 2020 precies 472 exemplaren 'over de toonbank' gingen.