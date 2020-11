Heiligschennis of briljant? Elektrische Ferrari 308 GTS met 500 pk

Voor veel mensen is de Ferrari 308/328 dé iconische Ferrari. Hij werd van 1975 tot en met 1989 geleverd, de eerste tien jaar in 308-vorm, daarna als verbeterde 328. Wereldwijde bekendheid verwierf de Ferrari 308 met zijn jarenlange optreden in de hitserie Magnum P.I., waarin acteur Tom Selleck van 1980 tot en met 1988 te zien was als besnorde privédetective. Een prominente bijrol speelde de 308 in de films The Cannonball Run (1981) en National Lampoon's Vacation (1983).

Ferrari 308 met aandrijflijn van Tesla Model S

De Ferrari 308 GTB (coupé) en GTS (met open dak) hadden een 2,9-liter V8, die vanaf 1982 werd opgeschroefd van 214 pk naar 240 pk. De sprong in vermogen van dit elektrische exemplaar is dus gigantisch. Voor de aandrijflijn van deze Ferrari 308 GTS uit 1982 deed de eigenaar een greep in een gecrashte Tesla Model S P85. Volgens de man is er 500 pk beschikbaar en kun je met de 45-kWh batterij - als je het een beetje rustig aan doet - een actieradius van 240 kilometer halen.

Italiaanse klassieker wordt er betrouwbaarder van

Robert Llewellyn - de presentator van de Fully Charged Show - is erg onder de indruk van de elektrische Ferrari. De eigenaar ervan vindt zelfs dat de auto nu beter rijdt dan ooit. Bovendien is de 308 een stuk betrouwbaarder geworden, zegt hij. Er zijn niet meer zoveel klassieke Italiaanse motoronderdelen die kapot kunnen gaan. Overigens geeft de elektromotor zijn volle vermogen van 500 pk niet in één keer af. De power wordt bij lage snelheden iets geknepen, anders staan de achterwielen van de Ferrari 308 binnen no time in lichterlaaie.