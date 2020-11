Wil je een Rolls-Royce in de kleur van een markeerstift? Dat kan

Al doen we de Rolls-Royce Neon Nights-collectie daarmee tekort. Want de speciale kleuren van deze Rolls-Royce Cullinan, Wraith en Dawn hebben niets met markeerstiften te maken. De kleurspecialisten hebben hun inspiratie ervoor uit de natuur gehaald.

Lichtgevende kleur van een Australische boomkikker

Zo is de hier getoonde Rolls-Royce Wraith Black Badge uitgevoerd in Lime Rock Green; een bijna lichtgevende tint die is geïnspireerd op de kleur van een Australische boomkikker. Ontwerper Sami Coultas kwam het beestje tegen tijdens een trip naar Sydney.

Van een boom in Hawaii tot een vlinder uit Zuid-Amerika

Dan zijn er de Rolls-Royce Dawn Black Badge in Eagle Rock Red en de Rolls-Royce Cullinan Black Badge in Mirabeau Blue. De eerste kleur komt van een boom in Hawaii en de tweede van een vlinder (Rhetus Periander) uit Midden- en Zuid-Amerika.

Rolls-Royce Neon Nights volgt op populaire Pastel-collectie

Er worden niet meer dan twaalf exemplaren van de Neon Nights-modellen gebouwd (vier Cullinans, vier Dawns en vier Wraiths). Ze volgen op de Pastel Collection, die Rolls-Royce in 2019 onthulde. Die auto's waren zo populair dat Rolls-Royce besloot meer met kleur te doen.