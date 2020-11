Toyota Highlander: Dit gaat de grote Amerikaan in Nederland kosten

Grote suv's zijn bij ons uit de gratie aan het raken, dus het is wonderlijk dat Toyota juist nu besluit om de forse Highlander naar Europa te halen. De vierwielaandrijver biedt plaats aan zeven personen en is - uiteraard, kunnen we wel bijna zeggen - uitgerust met hybridetechniek.

Viercilinder en elektromotor met 246 pk

De variant die wij in Nederland krijgen combineert een 2,5-liter viercilinder met een elektromotor voor een totaalvermogen van 246 pk. De Toyota Highlander zou goed zijn voor een gemiddeld WLTP-verbruik van 1 op 15,1, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 146 g/km. Volgens Toyota mag de Highlander een aanhanger van maximaal 2000 kilo trekken.

Toyota Highlander is een echte zevenzitter

De meeste zevenzitters zijn vijf plus twee-zitters, maar niet de Highlander, aldus Toyota. Volgens het Japanse merk is de instap naar achteren uitstekend, onder meer doordat de tweede zitrij over een afstand van 18 centimeter verschoven kan worden. Met de achterste twee stoelen neergeklapt is er ruimte voor 658 liter bagage. De maximale kofferbakgrootte ligt op 1909 liter.

Toyota Highlander Business vanaf 60 mille

Voor 59.995 euro koop je de Toyota Highlander Business. Die is standaard uitgerust met onder meer LED-verlichting rondom, climate control met drie zones, stoelverwarming, een multimediasysteem met 8-inch touchscreen, digitale radio en Apple CarPlay / Android Auto.

Meest complete uitvoering voor 76.495 euro

Daarboven staat de Toyota Highlander Executive (vanaf 69.995 euro) met onder andere een elektrisch bedienbare achterklep, een uitgebreider infotainmentsysteem, leren interieurbekleding in het zwart en een audiosysteem van JBL. De Toyota Highlander Business Plus (72.995 euro) en Premium (76.495 euro) zijn de meest complete uitvoeringen.