Nieuw driftrecord: Hoe lang denk je dat de Porsche Taycan dwars ging?

En er zit een Nederlands tintje aan het record van de Porsche Taycan. Het is de Nederlandse Porsche-instructeur Dennis Retera die op de Hockenheimring bijna een uur lang zijwaarts is gegaan met de elektrische vierdeurs sportwagen. In precies 55 minuten draaide hij al driftend 210 rondjes met een gemiddelde snelheid van 46 km/h.

Moeite om 210 ronden lang concentratie vast te houden

"Met alle stabiliteitsprogramma's uitgeschakeld is het met een Porsche Taycan heel eenvoudig om een powerslide te maken", zei Retera na zijn geslaagde recordpoging. "Het kostte mij alleen veel moeite om gedurende 210 ronden mijn concentratie vast te houden."

Drifthoek Porsche Taycan beter met stuur te controleren

“De met water besproeide cirkelbaan biedt niet overal dezelfde hoeveelheid grip", voegt Retera toe. "Ik heb geprobeerd de drift vooral met het stuur te controleren. Dat werkt beter dan met het stroompedaal. Als je dat doet, is het risico op een pirouette een stuk groter.”

Onafhankelijke controle door Guinness World Records

Om de recordpoging te kunnen staven, werd allerlei meetapparatuur in de auto aangebracht. Met behulp van GPS-apparatuur en gierhoeksensors, alsmede een camera op het dak van de controlekamer van het circuit, is erop toegezien dat de auto gedurende de recordpoging in een voortdurende drift werd gehouden.