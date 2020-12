Vijf dingen die jij moet weten over de DS 9 (update: prijs DS 9 bekend)

Is de DS 9 eindelijk weer eens een presidentiële Franse auto?

Ja! De auto is bijna vijf meter lang, heeft een wielbasis van 2,80 meter en kan zo luxe aangekleed worden dat zelfs president Macron beschaafd zou applaudisseren. Achterin heb je 28 centimeter beenruimte en in de meest luxe versie (Opéra) kun je de voorstoel met een druk op de knop naar voren schuiven. Bovendien heb je ook op de achterste zitplaatsen stoelverwarming en -ventilatie. Belief je een stoelmassage, dan kan dat zowel voorin als achterin. De Opéra versie is er met rood leer – wie zou dat aandurven? Ook fijn: in de Opéra-versie ‘leest’ het onderstel de toestand van het wegdek en past hij de vering en demping daarop aan.

Maar, niet verder vertellen, helemáál nieuw is de DS 9 niet. Het is onderhuids én qua silhouet eigenlijk een Peugeot 508 L, een verlengde Peugeot 508 die in China wordt gebouwd. Ook de DS 9 is meer foe yong hai dan foie gras en rolt samen met de Peugeot 508 L de Chinese fabriek uit. De DS 9 is overigens een gewone sedan, dus met een platte kofferklep.

De DS 9 richt zijn pijlen op de grote Duitse zakensedans van Audi. BMW en Mercedes, en heeft ook Volvo op de korrel. Hij valt tussen het D-segment (Audi A4) en E-segment (Audi A6) in.



Wanneer komt de DS 9 naar Nederland en wat is de prijs?

De vraag is eerder wáár je de DS kunt kopen. Je kunt niet zomaar binnenstappen bij elke Citroën-dealer. Op dit moment zijn er 11 DS-stores, onder meer in alle grote steden in de Randstad, maar ook onder meer in Eindhoven, Arnhem, Groningen en Doetinchem.

De prijs van de DS 9 E-Tense is 57.890 euro. Standaard heeft deze basisversie een adaptief onderstel, alcantara bekleding, 19-inch lichtmetalen wielen, sleutelloze toegang en stoelverwarming. De DS 9 Rivoli+ is nog rijker uitgerust, met onder meer leren bekleding met massagefunctie en vermoeidheidsherkenning, maar is ook duurder. De prijs van de DS 9 Rivoli+ is 60.790 euro.



Pas in het voorjaar van 2021 staat de DS 9 in de Nederlandse showroom. Tussendoor krijgen we nog een onthulling: DS komt in april 2021 met de nieuwe DS 4. Daarmee heeft DS Automobiles straks vier modellen: de DS 7 Crossback en de DS 3 Crossback blijven gewoon leverbaar.



Is de DS 9 er ook met dieselmotor?

Nee, daar stapt DS helemaal vanaf. De DS 9 is in Nederland alleen leverbaar als plug-in hybride. Er komen drie versies, die met tussenpozen van een halfjaar worden geïntroduceerd. De DS 9 E-Tense die als eerste naar Nederland komt, heeft een elektrische actieradius die tussen de 40 en 50 kilometer ligt. Een 1,6-liter benzinemotor en een elektromotor zorgen samen voor 225 pk. De elektromotor zelf levert 110 pk en 320 Nm. Puur op de elektromotor, kan de DS 135 km/h rijden. Opladen met de 7,4 kW onboard-lader duurt 1,5 uur. De overige specs zijn nog niet bekend.

In de tweede helft van 2021 volgt een DS 9 met 360 pk en vierwielaandrijving, begin 2022 volgt een 250 pk sterke DS 9. Deze krijgt een wat grotere elektrische actieradius dan de DS 9 met 225 pk.



Lijkt de DS 9 nog op zijn illustere voorganger uit 1955, de Citroën DS?

Alleen met heel subtiele details, zoals de knipperlichten aan beide zijdes van het dak. Overigens is dat meer een gimmick: ze knipperen niet! Dat mag niet vanwege de strenge veiligheidsvoorschriften. De echte knipperlichten zitten gewoon in de lichtunit. Er is nog een nostalgisch detail: de chroomstrip op de motorkap zie je ook terug bij de Citroën DS Cabrio.

DS noemt verder de karakterlijn van de DS: vanaf de koplampen loopt er een lijn naar de achterlichten, die een beetje omhoog loopt “als een jacht dat omhoog komt uit het water”, aldus de Nederlandse ontwerper Ivo Groen. Bij de oude DS kwam de achterkant natuurlijk ook omhoog, dankzij de hydraulische vering.

Als we flauw doen, lijkt de DS niet alleen op de Citroën DS, maar aan de achterkant ook een beetje op de Mercedes CLS …



Een grote Franse limousine, dat is toch een garantie voor slechte verkoopcijfers?

Dat is waar. Talrijk zijn de flops van de laatste decennia. De Citroën C6 was oogverblindend mooi, maar verkocht slecht. De Renault Vel Satis was gedurfd, maar vond evenmin veel liefhebbers. Bij Peugeot 605 en 607 rinkelde de kassa ook al nauwelijks.

Had DS de DS 9 dan niet moeten ontwikkelen? Zeker wel! Een zichzelf respecterend autoland als Frankrijk hoort eigenlijk een grande routière te hebben. Al is het maar voor de president, als hij op 14 juli de parade op de Champs-Elysées afneemt.

In februari 2021 verwachten we de eerste DS 9 test te kunnen doen.